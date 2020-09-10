Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı

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Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki yabancı uyruklu esnaflara yönelik Covid19'a karşı bilgilendirme yapılırken, salgına karşı uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan yabancı uyruklu esnafları ziyaret ederek Covid19'a karşı bilgilendirmede bulundu. Salgınına karşı alınması gereken tedbirler konusunda esnafı bilgilendiren ekipler, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

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