Başkan Seçer, Tarsuslu üreticilere 12 bin 500 incir fidanı dağıttı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, üreticiye ellerinden geleni değil, gereken desteği sağladıklarını söyledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsuslu incir üreticilerine geçen sene Tarsus İncir Şenliğinde verdiği sözü yerine getirdi ve 18 mahallede 328 üreticiye toplam 12 bin 500 incir fidanı dağıttı.

Başkan Seçer, Tarsus ilçesi Kadelli mevkindeki incir fidanı dağıtım töreninde üreticilerle buluştu. Törene, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, mahalle muhtarları ve salgın tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda üretici katıldı. Geçen yıl bölgede yetişen ve Dörtler Karası olarak adlandırılan incir çeşidinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla ilk kez düzenlenen Tarsus İncir Şenliğinin yıl dönümünde Başkan Seçer üreticiye verdiği sözü yerine getirerek, üreticiye incir fidanı dağıttı.



“Bizim bölgemiz üretim bölgesi”

Seçer, törende yaptığı konuşmada, geçen sene katıldığı şenlikte tarımsal hizmetler konusunda üreticinin yüzünü güldürecek projeleri hayata geçireceklerini söylediğini hatırlatarak, “İncir fidanı dağıtımı gerçekleştireceğimizin sözünü o tarihte vermişim ve bugün o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğuyla bir aradayız. Bizim Tarsus Karası meşhur incirimizin üretimini ve pazar payını artırmak için yapılan bir çalışma. 328 üreticiye 12 bin 500 adet incir fidanı dağıtacağız. Bu yaklaşık olarak 625 dekar alan demek. Türkiye’nin toplamda yaş incir üretimi 310 bin ton. Sadece Mersin’in aldığı pay 8 bin 500 ton civarında. Şimdi bu dağıtacağımız fidanlar üretimin daha da artmasını sağlayacak bir çalışma olacak. Bizim bölgemiz üretim bölgesi. Ekmeğini topraktan, taştan çıkartan bir bölge. Bu bölgenin insanı üzüm, incir, pamuk, mısır, süt üretiyor, Toroslar’ın eteklerinde keçicilik yapıyor ve dünyanın en helal parası olan ziraattan, tarımdan para kazanıyor. Tarım çok önemli. Sadece bize kazandırdığı para açısından değil; tarım olmazsa yaşam olmaz” dedi.



“İktidarlar tarıma destek vermek zorunda”

Seçer, şu anda Türkiye’de her 100 dolarlık cironun yüzde 5,56’lık bir diliminin tarımdan sağlandığını ve Türkiye’de yüzde 30’luk bir kesiminin geçimini bu sayede sağladığını kaydetti. Bu sebeple iktidarların tarıma destek vermesi gerektiğini vurgulayan Seçer, “Tarım dünyanın hiçbir yerinde devlet tarafından desteklenmediği takdirde varlığını sürdüremez. Türkiye de bunlardan biri. Biz tarım toplumu olarak anılırız. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda nüfusun 3’te 2’lik bir kesimi köydeydi, 3’te 1’lik kesim kentte yaşıyordu ve Türkiye tarım geliri olan bir ülkeydi. Türkiye’nin toplam gelirinin önemli bir kısmı tarımdı. Ama dünyada değişimler oldukça, bizde de farklı alanda gelişmeler oldu. Sanayide, inşaat sektöründe, hizmet sektöründe değişimler oldu ve Türkiye’nin toplam cirosu içerisinde tarımın payı çok küçüldü” diye konuştu.



“Tarıma elimizden gelen desteği değil, gereken desteği veriyoruz”

Türkiye’de en geniş anlamda tarım politikaları yapan kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu, ancak yerel yönetimlerin de tarıma destek vermesi gerektiğini vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan üreticiye ellerinden geleni değil, gereken desteği sağladıklarını kaydetti. Her alanda üretim yapan bir kent olan Mersin’in Türkiye’nin geleceği olan en önemli kentlerinin başında geldiğini belirten Seçer, “Ne kadar yatırım, üretim, istihdam o kadar ihracat, para, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve huzur. Paranın, işin, aşın, ekmeğin olmadığı yerde kavga olur. Bizim milletimiz kavga istemiyor. Çalışalım, üretelim, azmedelim, taşın suyunu çıkartalım, hakkımızla, alın terimizle ekmeğimizi kazanalım ve Türkiye’yi geliştirelim. Bizler de yöneticiler olarak, sizlerin desteğiyle, sizlerin izniyle bu anlayışa layık bir yönetim anlayışı sergilemek zorundayız” ifadelerini kullandı.



“Her kaynağı kuruşuna kadar hesap ederek yatırıma dönüştürüyoruz”

Vatandaşın her kuruşunu gözeterek tarım alanında da önemli projeler sürdürdüklerini ifade eden Seçer, “Önemli proje çalışmaları devam ediyor kamuoyuyla paylaşmadığımız. Akılcı ve gerçekten sonuç alabileceğimiz çalışmalar. Harcadığımız kaynak sizin, para sizin. Her kuruşu değerli bana göre. Ben paranın, çalışmanın, alın terinin, kazancın ne olduğunu bilen bir adamım. Belediyemde bu parayı harcarken, nasıl kendi paramın kıymetini biliyorum, ondan çok daha fazla sizin paranızın kıymetini bilerek harcıyoruz. Yaptığımız projeler böyle. 1 liralık işi 5 liraya yapamayız. Siz affedersiniz, Allah affetmez. Yandaşlarımızı zengin edemeyiz. Siz affedersiniz, kanundan kaçarız, kılıfına uydururuz ama Allah affetmez. Biz Allah’tan korkarız, kul hakkı yemekten korkarız. Onun için bize sizlerin ödediği vergilerle aktarılan her kaynağı kuruşuna kadar hesap ederek yatırıma dönüştürüyoruz. Tarımsal projelerimiz de öyle” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana üreticilere yönelik sağladıkları desteklerden bahsederek, ilerleyen günlerde gerçekleştirecekleri projeleri de anlattı. Seçer, bu yıl içerisinde 60 bin 104 metre dağıtılan sulama borusunun 5 bin 806 metresinin Tarsus’un Çevreli, Çiriştepe, Karadirlik ve Sayköy’deki üreticilere ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca bu yıl başlatılan “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” kapsamında Tarsus’tan Anamur’a kadar en az beş ve en fazla on hayvanı olarak üreticilere küçükbaş hayvan dağıtacaklarını dile getiren Seçer, eylül sonunda hayata geçecek 5 yıl süreli bu projeyle özellikle küçük aile işletmelerini desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Seçer, yine eylül ayı içerisinde Tarsus Süt Üreticileri Birliğiyle yürütecekleri ortak proje kapsamında 60 üreticiye yem bitkisi tohumu dağıtacaklarını belirterek, bu yıl içerisinde Gülnar, Tarsus ve Mut’ta da toplam 5 adet süt soğutma tankı dağıtımı yapacaklarını vurguladı. Başkan Seçer, yine “Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi” kapsamında geçen sene okullarda 1 milyon 200 bin adet dağıtılan sütlerin bu sene 1 milyon 500’e çıkacağını, Erdemli ve Silifke’yi de dağıtım ağlarına dahil edeceklerini açıkladı.



Üreticiye ekipman desteği

Seçer, üreticiye yapacakları ekipman desteklerinden de söz ederek, Mut, Toroslar ve Silifke’de 5 adet erik boylama makinesi dağıttıklarını söyledi. Seçer, bunun yanı sıra Akdeniz Ziraat Odası’na bitkisel atık kıyma makinesi verdiklerini, üreticilerinin müracaat ederek bundan faydalandığını belirtti. Çamlıyayla’da üzüm suyu sıkma makinesi, Toroslar ve Silifke’de zeytin boylama, Gülnar’da badem soyma makinesinin üretici kooperatiflerine teslim edildiğini, şu anda Adanalıoğlu ve Kazanlı’da da toplamda bin 100 üreticiye seralara musallat olan beyaz sinek ile mücadelede sarı yapışkan dağıtıklarını vurgulayan Seçer, yine 2021 programına aldıkları proje kapsamında seracı bölgeler olan Adanalıoğlu, Kazanlı ve Karacailyas’taki üreticilere yılda 200 dekar alanda olmak üzere üç yılda toplamda 600 dekar alana yüzde 50 hibeyle sera naylonu dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.



Üreticiye yüz binlerce fide ve fidan desteği yapılacak

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Mersinden Kadın Kooperatifi bünyesinde üretim yapan kadınlardan aldıkları 800 bin adet çiçek fidesi ve ağaç fidanıyla kenti süslediklerini, üreticilere de fide ve fidan dağıtımlarını sürdürdüklerini belirtti. Seçer, Tarsus’ta eylül ayı sonunda 82 bin adet nergis dağıtımı yapılacağını, ekim ayında da Tarsus’un meşhur Sarıulak Zeytin fidanlarının 10 bin adedinin üreticilere dağıtılacağını duyurdu. Seçer ayrıca Silifke’nin Balandız ilçesinde dağıttıkları ata tohumu sarı buğdayların hasadının yapılarak kooperatif tarafından çeşitli ürünlere dönüştürüldüğünü, bu yıl içerisinde üreticilere 100 bin adet de lavanta fidesi dağıttıklarını söyledi.

