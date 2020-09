AK Parti'li gençlerden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, imam hatip liseleri ve mezunlarına karşı ağır ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen AK Parti'li gençler, yaptıkları basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdiler. Gençler adına açıklama yapan Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Işık, iman hatip liselerine ve imam hatip mezunlarına karşı ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını söyledi. İmam hatip liselerinin Türkiye'deki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirten Işık, "Türkiye’de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, imam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz" dedi.

İmam hatip liselerini ve mezunlarını yalnız bırakmayacaklarını belirten Işık, "Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir" diye konuştu.

