Mersin´de zabıtalar maske denetiminde



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınıyla başlatılan ulusal mücadele kapsamında ilçe sınırlarında denetime çıktı. Ekipler, maske takmayan vatandaşlar ve esnafı uyardı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı´nın genelgesi ile 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile yurt çapında gerçekleşen denetimler kapsamında Akdeniz Zabıtası da sahaya indi. Ekipler, ilçe sınırlarında bulunan fırın, berber, beyaz eşya, elektronik, tekstil ve temizlik malzemesi satan mağazalar, lokanta ve gıda ürünü satan işyerlerinin yanı sıra, cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptı.

Maskesiz vatandaşları, maske takmaları için uyaran ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı iş yerlerinin temizliği ve hijyeni yönünden de kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, iş yerlerine maskesiz müşteri almamaları yönünden de esnafı uyardı. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da vatandaşlara yaptığı çağrıda, salgın ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulunarak, "Neredeyse tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve can kayıplarına sebep olan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde meskenler hariç bütün mekân ve alanlarda vatandaşlara istinasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Başta sevdiklerimiz ve kendimiz olmak üzere, sağlığımızı korumak ve sürdürmek için kurallara lütfen uyalım. Özellikle de maske takmaya, temizliğimize ve sosyal mesafemizi korumaya dikkat edelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2020-09-11 12:54:59



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