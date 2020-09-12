Kazada bacağını kaybetti, cirit atmada Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını dizinden kaybeden üniversite öğrencisi Hüseyin Ergün (22), başladığı cirit atma sporunda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Hüseyin Ergün, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ bacağından yaralandı. 3 ay hastanede yatan Ergün, sağlığına kavuştu ancak sağ bacağını dizinden kaybetti. Tedavisinin ardından taburcu olan Ergün, protez bacakla yaşamına devam etti. Eğitimine ara vermeyen Ergün, 1 ay önce cirit sporu ile tanıştı. Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım Antrenörü Ahmet Sekman tarafından cirit atmada yeteneği fark edilen Ergün, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

'HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONASI'

Her gün Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'ne gelerek çalışmalarını sürdüren Ergün, "Kazadan sonra engelim oluştu. Sağ ayağım dizden aşağısı kesildi. Hayata tutunmak için mücadele etmem gerekiyordu. Cirit atma sporu da mücadele amacım oldu. Fiziksel olarak kendimi güçlü hissetmek istiyorum. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak. Bunun için sürekli çalışıyorum" dedi.

'ENGELLİLER KENDİLERİNİ DAİMA GÜÇLÜ HİSSETSİN'

Engelli vatandaşlara da seslenen Ergün, "Toplumun ne düşündüğünü ne söylediğini çok fazla önemsemesinler. Kendilerini daima güçlü hissetsinler. Eve kapanmasınlar ve mücadele etsinler. Spora, sanata yönelsinler" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

2020-09-12 08:35:32



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