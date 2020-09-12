Mersin emniyetinden 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Emniyet Müdürlüğü, tüm dünyayı saran ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, çalışmalarını kentin dört bir yanında gece gündüz sürdürerek, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, kentin dört bir yanında 7 gün 24 saat gece gündüz demeden kentin tüm noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler genelge kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinde denetimlerini sürdürürken, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri aracılığıyla da bir video klip hazırlandı.

Klipte, kent merkezinde Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katılımı yapılan denetimlerin dronla çekilen görüntülerinin yanı sıra Foto Film Şube Müdürlüğü'nün çektiği görüntülerle birlikte, "Covid-19 ile mücadelemizin ilk günlerinden birlikte aldığımız tedbirlerle süreci başarı bir şekilde atlatmıştık. Bugün de yaygınlaşan pandemi sürecinde hep birlikte alacağımız tedbirlerle bu süreci de tekrardan başarıyla atlatacağız. Tekrar başaracağız Mersin! Maske, mesafe, temizlik... Mersin Emniyet Müdürlüğü' ifadelerine yer verilerek aynı zamanda sosyal medya hesaplarında paylaşılarak vatandaşlar uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mustafa ERCAN

2020-09-12 11:52:20



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