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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinin eğitim başarısı

İHA

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinin eğitim başarısı

Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezlerinin, salgın döneminde gerçekleştirdiği online eğitimlerle yüzlerce öğrencinin sınavlarda üstün başarı göstermesini sağladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında faaliyete geçirilen Eğitime Destek Kurs Merkezleri, birçok ülkeden sonra Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimlerini online olarak gerçekleştirdi. Salgının etkisini azaltması ile gerçekleştirilen sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerden 500'ü önemli liselere geçiş yaparken, 198 öğrenci de önemli üniversitelerde kendine yer buldu.
Bu kapsamda, Erdemli Belediyesi Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencilerden 150'si Fen Lisesi, 223'ü Anadolu Lisesi kazandı, 5 öğrenci tıp fakültesine, 5 öğrenci diş hekimliğine, 17 öğrenci mühendislik fakültesine, 8 öğrenci hukuk fakültesine, 5 öğrenci mimarlık bölümüne, 27 öğrenci ise eğitim fakültesine olmak üzere çeşitli fakültelere yerleştirildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her süreçte gençlerin arkasında olduklarının altını çizerek, sınava giren öğrencilerin pandemi dönemini en az zararla atlatabilmeleri adına belediye olarak her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Erdemli’nin vizyon projelerinden sayılan ve birçok camiada ses getiren Eğitime Destek Kurs Merkezlerinin uzman kadrosu ile önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Tollu, öğrencileri tebrik etti.

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