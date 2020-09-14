Mezitli Belediyesinden sağlık çalışanlarına aşure

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediye aşevinde hazırlanan aşureleri, ilçedeki sağlık kuruluşlarına dağıttı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtımında sağlık çalışanlarını unutmadı. Tarhan, korona virüs salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu. Mezitli Belediyesi Aşevinde hijyenik koşullarda, özenle hazırlanan aşureler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mezitli’de bulunan sağlık kuruluşlarına dağıtıldı.

Salgın süresince büyük fedakarlıkla çalışmalarından dolayı sağlıkçılara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olduklarını söyledi. 7/24 demeden halkın sağlığı için özveriyle çalışan sağlık personeline moral desteği vermek istediklerini belirten Tarhan, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgelerinden birisi olan aşure geleneğini, içerisinde bulunduğumuz korona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Bu zorlu süreçte canını dişine takarak kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral desteği vermek istedik. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, Muharrem ayının dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

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