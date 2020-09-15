Semanur, avukatlık hayaline ilk adımı attı Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir genci daha hayallerine kavuşturdu Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde eğitim alan ve kadın hakları mücadelesinde yer almak için avukat olmak isteyen Semanur Tekin, artık Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri, bir genci daha hayallerine kavuşturdu. Daha önce psikoloji okumayı düşünen ancak son dönemde artan kadına yönelik şiddet olaylarına karşı mücadelede yerini almak için avukat olmak isteyen Semanur Tekin, artık Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi.

Eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi öğrencisi Semanur Tekin, tercih döneminde Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile de sohbet etme fırsatı bulmuştu. Başkan Seçer, hukuk fakültesi okuma kararının isabetli olduğunu vurgulayarak, kendisini tebrik etmişti. Bu yıl üniversite sınavına ikinci kez giren ve 100 binde olan sıralamasını Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve kendi azmi ile 11 bine yükselten Semanur Tekin, Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi yolcusu. Eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinin merkez şubesinde eğitim alan ve korona virüs salgını sebebiyle online eğitime geçen Semanur, buna rağmen başarısından ödün vermedi. Öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olan Semanur, derslerini aksatmadı ve hayaline bir adım daha yaklaştı.

Kurs merkezi öğretmenlerinin derslerinde kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Semanur Tekin, “Özellikle pandemi döneminde yanımızda oldular, internetten bize sorular attılar. Çok iyi bir etkileşimimiz oldu. Normalde 100 bin yapmıştım. Günlük çalıştım, özellikle hocalarımızın verdiği bütün ödevleri yaptım. Bize sorular ve günlük ödevler veriyorlardı, hepsini cevapladım. Bu şekilde ileriye attım. Sonra 11 bin sıralamaya ulaştım” dedi.



"Kadınlar için avukat olmak istiyorum"

Hayalinin psikoloji okumak olduğunu, fakat son zamanlarda artan kadın cinayetlerinden dolayı avukat olmak istediğini belirten Tekin, "Son dönemde artan kadına ve çocuğa yönelik çok büyük bir şiddet var. Durdurulamayan bir şiddet var. Bunun durdurulması gerekiyor. Bu yüzden de kadınlar için avukat olmak istedim. Çünkü kadınlarımızın bize ve desteğe ihtiyaçları var. Birçok kadın toplumda hukuki anlamda ihtiyaçlarını, yani alabileceği destekleri yeterince bilmiyor. Mesela İstanbul Sözleşmesi’nden haberleri yok. Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi ve uygulanması gerekiyor. Bunları onlara aşılamak, gerektiğinde onların avukatı olmak, onları desteklemek, onların arkasında olmak istiyorum. Şiddet gören kadınların arkalarında olmak istiyorum. Bu yüzden hukuk okumak, avukat olmak istiyorum. Kadınların arkalarında olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Özellikle biz avukatların arkalarında olduklarını bilmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kurs merkezi sayesinde hayallerine ulaştığını ifade eden Tekin, “Çünkü konu eksiğim çoktu. Tek başıma da halledebileceğimi düşünmüyordum. Sene başında evde çalışmayı düşünüyordum. Sonra böyle bir imkan olduğunu öğrendim. Kayıt oldum. Başınızda bir öğretmen olması ve size yol göstermesi bu konuda çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi bana çok büyük bir avantaj sağladı. Sıralamamı 11 bine çektim. Burada herhangi bir konuda zorluk çektiğimde destek olan öğretmenlerimiz var. Buranın bana çok büyük bir katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

Tercih yardımı almak için gittiği danışma merkezinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile karşılaştığı anı da anlatan Tekin, “Başkan Bey yanıma geldi ve tercihlerimde bana yol gösterdi. O da hukukun isabetli bir karar olduğunu, sevdiğimiz, isteyerek yapacağımız bir mesleği seçmemiz gerektiğini söyledi. Ben de kazandım. Ailem de mutlu, hukuk okumamı istiyorlardı. Kurumda bana destek veren bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde bile arkamızda oldular, sürekli bizi denetlediler, bize yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

Kurs merkezinde tarih öğretmenliği yapan Ufuk Dağ ise “Semanur, en başından beri inanmış olduğum bir öğrenciydi. Çok şükür hayallerini de yerine getirdi. Çok gururlu ve mutluyuz. Bu yıl maalesef ekstrem bir dönem yaşadık. Mart ayından itibaren biz de uzaktan eğitime geçtik. Öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. Onlar da sağ olsunlar yüzümü kara çıkarmadılar, hep başarıya ulaştılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.