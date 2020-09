Vali Su: “İlimizde genel itibariyle kurallara uyuluyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” Mersin Valisi Su, MGC’yi ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi Vali Su: “Pandemiyle mücadelede başarı bizim elimizde” “KYK yurdunu izolasyon için hazırladık”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin’de genel olarak pandemi kurallarına uyulduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti. Yeni alınan kararla KYK Kız Yurdunu izolasyon için hazırladıklarını ifade eden Su, yurtta pozitif vaka ve temaslılar için iki ayrı bölüm hazırladıklarını söyledi.

Mersin Valisi Su, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi. MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetimi tarafından cemiyet binası önünde karşılanan Vali Su, uzun süre gazetecilerle sohbet etti.

Ziyareti için Vali Su’ya teşekkür eden MGC Başkanı Tepe, gazetecilerin de sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlileri gibi pandemi döneminde en ön saflarda yer alarak görevlerini yaptıklarını söyledi. Tepe, “Anadolu medyası ve gazeteciler zaten zor bir dönemden geçiyordu. Pandemi de ciddi anlamda Anadolu medyasını vurdu. Her gün onlarca gazete, televizyon ve radyonun kapandığı haberini alıyoruz. Ayrıca teknolojinin değişmesi de gazetecileri zor bir süreç yaşatıyor. Sosyal medyayla beraber ‘vatandaş gazeteciliği’ başladı. Bu da gerçek habercileri zor duruma sokuyor. Gazeteciler, bütün bunlara rağmen var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar” diye konuştu.



“Önemli bir görev yapıyorsunuz”

Vali Su ise yeni yönetimi ziyaretinin, pandeminin de araya girmesiyle bu güne kadar sarktığını belirtti. Yönetimi kutlayan Su, gazeteciliğin fedakarlık gerektiren zor bir meslek olduğunu vurguladı. Mersin basınının, mesleği en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğinin altını çizen Su, “Bu anlamda teşekkür ediyorum. Ama artık günümüzde neredeyse herkes gazeteci oldu. Telefonu olan çekiyor gönderiyor, haber oluyor, paylaşıyor haber oluyor. Gelişen iletişim çağında bunlar kaçınılmaz ve önlenemez. Böyle olunca işiniz biraz daha zorlaştı ama önemli olan, doğru, güzel haber yapmak, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek. Bu bakımdan da basının önemli bir görevi var; kamuoyunu doğru bilgilendirme işlevi yapıyorsunuz. Zaman zaman bizim gözümüzden kaçan konuları gündeme getiriyorsunuz ve düzeltme imkanımız oluyor. İşiniz zor ama zevkli ve güzel bir meslek, monoton değil. Her konuya eğiliyorsunuz, her alanla ilgileniyorsunuz. Bu açıdan biraz da bizim mesleğimize benziyor” diyerek, gazetecileri, yaptıkları görev dolayısıyla kutlayıp başarılar diledi.



“Pandemiyle mücadelede başarı bizim elimizde”

Pandemi sürecinde Mersin’de yaptıkları hizmetleri anlatan ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Su, “Pandemiyle mücadelede başarı bizim elimizde. Üç temel kuralımız var; maske, mesafe ve hijyen. Hayatımızı normal sürdürelim ama bunlara dikkat edelim. Bunlara dikkat edersek endişe etmeye gerek yok. Dikkatli olursak pandeminin üstesinden çok rahat gelebiliriz” ifadelerini kullandı.



“Pandemi salgınını kurallara uyarak önlersiniz”

Gazetecilerin Mersin’deki son duruma ve vaka sayılarındaki artışa ilişkin sorularını da yanıtlayan Vali Su, “Biz kurallara uyarsak buna engel olma imkanımız yüksek. Pandemi salgınını kurallara uyarak önlersiniz. Ama kurallara uymazsak, ‘Nasıl böyle oluyor’ deme şansımız olmaz. Mutlaka herkes bunlara uymalı” şeklinde konuştu.



“Filyasyonda çok başarılıyız”

Mersin’de bu kurallara uyulması için her alanda çalışma yaptıklarını dile getiren Su, bu çalışmaları da şöyle anlattı:

“Çok ciddi sayıda filyasyon ekibimiz var. Bu ekiplerimizle pozitif vakaların ve temaslıların kontrollerini gerçekleştiriyoruz, bunları izolasyona tabi tutuyoruz, başka kişilerle temaslarını önleyerek bulaşların artmasına engel oluyoruz. Bu çok önemli bir faaliyet. Bu konuda da çok başarılıyız, gayet iyi gidiyoruz. İkincisi, toplumda maske, mesafe, hijyen bilincini mutlaka artırmamız gerekiyor. ‘Bana bir şey olmaz’, ‘boş verelim’ demekle olmaz. Düğünlerden taziyelere, iş yerlerindeki çalışma şartlarından sokağa kadar her yerde aldığımız tedbirler var. Bunların uygulanması gerekiyor. Bu tedbirleri aldık ve vatandaşlarımıza her vesileyle söylüyoruz. Bunların uygulanıp uygulanmadığını da kurduğumuz denetim ekiplerimizle kontrol ediyoruz. Bu da çok önemli. Bu kontrollerde gayemiz ceza yazmak değil. Önemli olan bu farkındalığı artırmak, bunu insanların artık yaşamının doğal bir parçası haline getirmek. Ev haricinde her alanda maske takmak zorunlu hale getirildi. Kişi evinden çıkıyorsa maskesini takacak ve her yerde böyle gezecek.”



“İlimizde genel itibariyle kurallara uyuluyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Kentteki yetkili tüm kurumlarla birlikte kurallara uyulup uyulmadığını denetlediklerini kaydeden Su, “Bazı noktalarda denetimlere ben de katıldım. İyi tarafı şu ki, ilimizde genel itibariyle kurallara uyuluyor. Bu güzel bir şey. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyorlar” dedi.



“KYK yurdunu izolasyon için hazırladık”

İzolasyon kurallarıyla ilgili de bilgi veren Su, pozitif veya temaslı olanları evlerinde izolasyona tabi tuttuklarını ve bunun da denetimini yaptıklarını söyledi. Yeni alınan bir kararla KYK yurdunu izolasyon için hazırladıklarını ifade eden Su, “Yurdumuzda, pozitif ve temaslılar için ayrı ayrı iki bölüm hazırladık. Vatandaşa kolaylık sağlamak istiyoruz. Mersin’e gelen ve kaldığı yerde pozitif vaka veya temaslı olan kardeşimizi oradan alıp yurdumuzda 14 gün ikamet ettiriyoruz. Öte yandan, kişi temaslıdır, kalabalık ailedir, evindeki imkanı uygun değildir, bu vatandaşımızı da yurda alacağız ve karantina sürecini burada tamamlayacak. Böylece başkalarına bulaşı önlemiş olacağız. Bunlar ücretsiz hizmetler. Ancak, kurala uymuyor, her şey müsait, imkanları var ama izolasyon kuralına uymamış, denetim ekiplerimiz evinde bulamamış. Bu şekilde evini terk etmiş kişilere de hem adli ve idari cezalar vereceğiz hem de yurda yerleştireceğiz. Bu şekilde devam edersek inşallah başarılı olacağız ve hızlı bir şekilde de bu işin üstesinden tüm ülke olarak geleceğiz. Sadece bizim başarılı olmamız da yetmez, herkesin başarılı olması lazım. Tüm illerde bu çalışma yapılıyor. İnanıyorum ki, bu çalışmalar çok kısa sürede meyvelerini verecek ve daha da iyiye gideceğiz” diye konuştu.

