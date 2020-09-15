Gültak, Engelsiz Atölyesinin ürünlerini Büyükşehir Meclisinde tanıttı

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, katıldığı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesinde üretilen ürünlerin tanıtımını yaptı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak; geçtiğimiz günlerde Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile birlikte Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesinin açılışına katıldı. Gültak, güçlerini birleştiren kooperatif üyesi engelli vatandaşların ürettiği zeytin ve zeytinyağı, süt ürünleri, tatlı ve şekerlemeler ile daha birçok gıda ürününü, tekstil ve kozmetik ürünlerini bu kez farklı bir platformda tanıttı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı ikinci birleşimine katılan Başkan Gültak, Engelsiz Atölyesinde üretilen ürünlerin tanıtımını yaptı. Ürünleri, önünde bulunan sehpanın üzerine yerleştiren Gültak, ürünlerin hem tanıtımını yaptı hem de bu ürünlerden satın alarak, engelli bireylere destek vermeleri için meclis üyelerine çağrıda bulundu.



“ETicaret sitesi de kurdular”

Gültak, yaptığı konuşmada, "Şehrimizde bir engelsiz kooperatifi kuruldu, Akdeniz Belediyesi olarak destek olduk. Türkiye'de 8 tane engelli kooperatifi var. Bunlardan bir tanesi de Mersin'de kuruldu. Bu görmüş olduğunuz ürünler; dezenfektan, kolonya ve çantaları engelli kardeşlerimiz kısıtlı imkanlarıyla kendileri üretiyor. Aynı zamanda Mersin Üniversitemiz ile beraber çalışıyorlar. Mersin Umut Girişimcileri ve Pazarlama Kooperatifi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Engelli kardeşlerimiz, engelsiz eticaret sitesini (https://www.umutkoop.org) de kurdular. Sizlerin de desteğinize sunuyorum. Engelli vatandaşlarımız başımızın tacı. Zira hepimiz birer engelli adayıyız. Destek olursanız sevinirim" dedi.



“Mesajı biz aldık, vatandaşlarımızın da dikkatine sunalım”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Başkan Gültak’a teşekkür ederek, “Gültak, Meclisimize bir mesaj verdi. Hem meclis üyelerimizin hem de vatandaşlarımızın dikkatine sunalım. Ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, kooperatifimize destek olalım” diyerek Engelsiz Atölyesi’nde üretilen gıda, kozmetik ve farklı ürünleri satın almaları için Mersinlilere çağrı yaptı.

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