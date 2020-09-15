Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını çevre dostu aktiviteler ile kutlayacak

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını doğa, spor ve sıfır emisyon temalı etkinliklerle kutlayacak. Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine 10 kategoride katılım sağlayacak. Etkinliklerde Pandemi kuralları geçerli olacak.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta süresince ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen seminer ’0 Emisyon’ amacına katkı sunacak. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan 2020 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri 1622 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



“Turizm rotası yürüyüşü”

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, yarın saat 18.00’de Kleopatra Kapısında protokol üyelerinin eşliğinde, ahşap tanıtım levhaları ve çiçekler ile yönlendirilerek oluşturulan Tarsus turizm rotasında yürüyüş ile başlayacak. 1721 Eylül tarihleri arasında çocuklar için obeziteye karşı hareket, teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırma, sosyal ve fiziksel gelişim ile geleneksel oyunların yaşatılması amacıyla her gün 5 ayrı noktada eski çocuk oyunlarının yanı sıra çocuklara fidan dağıtımı ile doğa ve çevre eğitimi gerçekleştirilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Yılı kutlamalarının “Herkes için Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” teması kapsamında “Tarsus için sıfır karbon sakınımlı hareketlilik“ konulu bisiklet ödüllü öykü yarışmasına müracaat 16 Eylül’de başlayıp 22 Eylül’de sona erecek.

Ayrıca, hafta boyunca rafting, doğa yürüyüşü, açık hava sineması, sağlık için yürüyüş, fidan dikme gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

22 Eylül’de ise Arabasız Gün etkinliği kortej yürüyüşü şeklinde gerçekleştirilecek. Vatandaşların bisiklet, kaykay ve patenleri ile katılabileceği korteje dileyenler evcil hayvanları ile iştirak edebilecekler. Kortej yürüyüşüne pandemi kurallarına uyulması şartı ile spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları da katılabilecekler.

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