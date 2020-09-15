İşe gidecek işçileri ve şoförleri engellediler Mersin polisi, Akdeniz ilçesinde işe gidecek olan tarım işçilerini ve servis şoförlerini engelledikleri ve greve dahil olmaları için tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı

Mersin polisi, Akdeniz ilçesinde işe gidecek olan tarım işçilerini ve servis şoförlerini engelledikleri ve greve dahil olmaları için tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, yetkili birlik ile Mersin, Adana, Tarsus, Ceyhan işçi dernekleri arasında yapılan çalışma koşulları ve yevmiye görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca grev çağrıları yapıldı. Bazı işçiler bu çağrılara uyarken, bazı işçiler ise çalışmaya devam etti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde işe gidecek olan tarım işçilerinin ve servis şoförlerinin engellendiğini ve greve dahi olmaları için tehdit edildiklerinin bilgisine ulaştı. İşe gitmek isteyen işçilerin de gelen ihbarı doğrulaması üzerine harekete geçen ekipler, işçileri tehdit eden ve greve zorla dahil etmeye çalışanları tespit etti. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, A.K., K.A. ve F.S. isimli şahısları gözaltına aldı.

Hastanede doktor kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü.

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