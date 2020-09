Hediye fidanla başladığı guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde 5 yıl önce öğretmen arkadaşının hediye ettiği fidanla, Güney Amerika´ya özgü guava üretimine başlayan emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent (70), şimdilerde bin 500 ağaçla Türkiye'nin dört bir yanına guava satıyor. Vitamin yönünden zengin olan ve narenciye ürünlerinden daha çok C vitamini bulunduran guava meyvesini kilosu 5 TL'ye sattığını belirten Levent, aynı ürünün İstanbul'da marketlerde 40-50 TL'ye satıldığını kaydetti.

Silifke ilçesinde narenciye üreticiliği yapan Mustafa Levent, 5 yıl önce öğretmen bir arkadaşının hediye ettiği fideyle, Güney Amerika'ya özgü guava meyvesinin üretimine başladı. Başta beyaz renkli olan guava ile üretim yapan Levent, daha çok beğenilen pembe renklisine yöneldi. Şimdilerde bahçesinde 14 çeşit, toplamda bin 500 guava ağacı olan Levent, ürettiği bitkileri Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

'KANSER HASTALARINA FAYDALI'

Guava bitkisinin, kanser hastalığına iyi geldiğine dair araştırma sonuçları olduğunu kaydeden Levent, bu meyvenin kendine has aromaya ve kokuya sahip olduğunu söyledi. Guava kokusunun bazı insanlara itici gelirken, bazılarının da hoşuna gittiğini belirten Levent, "Mineral yönünden çok zengin. Zayıf bebeklerin gelişimi için iyi geliyor. Kemoterapi alan hastalarda hücre yenilenmesine katkıda bulunduğu için kanser hastalığı ile ilgilenen doktorlarından sipariş geldi. Sabah aç karnına tüketildiğinde şekeri dengeliyor. Şeker hastaları çok fazla ilgi gösteriyor. Derin dondurucuda saklandığında, 2 yıl sonra çıkarsanız bile dalından kopartılmış gibi taze olarak yiyebiliyorsunuz. Meyve suyu, reçeli ve dondurması yapılabiliyor. Ürettiğim guavaların kilosunu 5 liradan veriyorum ancak İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye satılıyor" dedi.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN'

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz de guavanın bölgede yeni bir ürün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemize ithalat ile gelmektedir. Eğer üretimi artarsa hem ithalatı azaltmış oluruz hem de çiftçi alternatif bir kazanç sağlamış olacak. Ürün vitamin yönünden zengindir. İçindeki C vitamini narenciyeden daha yüksek. Pandemi döneminde de C vitaminin bol tüketilmesi önerilmişti bu açıdan da önemli bir ürün haline geldi."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN

2020-09-16 08:20:19



