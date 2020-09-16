Akdeniz Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört yanında mahallelerde asfalt yama, kaldırım, karo ve kilit taşlarının tadilatı, sokaklarda yeni su olukları açılmasının yanı sıra vatandaşların ihtiyacını duyduğu hizmet ve çalışmaları vermeye aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, araç ve ekipman gücü arttırılan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güneş Mahallesinin bazı sokaklarında zarar gören kilit taşlarını söküp yenilerken; Çay, Çilek, Parmakkurdu ve Nacarlı mahallelerinde de asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Hal Mahallesinde, yıpranmış ve eskimiş kilitli parke taşlarını söken ekipler, muhtarlık binası çatı saclarının montajını da tamamladı. Karacailyas Mahallesinde, yeni açılan kadastral yolun asfalt öncesi bypass serimi ve sıkıştırma çalışması başlatılırken; Hebilli muhtarlık binasının yanına da beton döküldü.



Sahile oturak ve gölgelikler yerleştirildi, sokaklara yeni su olukları açıldı

Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde pazar sokağında bulunan tezgahların kesim işlerini de yapan ekipler, dükkan önlerine çizgiler çiziyor, sokaklara yeni yağmur suyu tahliye olukları açıyor. Diğer bir ekip ise Karaduvar sahilinde, oturak ve gölgeliklerin montajını yaparken, bir ekip de yıpranan türbeleri boyayıp yeniliyor.

Fen işleri ekipleri, Mersin Millet Bahçesi ile Müftü Deresi arasında kalan, Akdeniz sınırları içerisinde bulunan bisiklet ve yürüyüş yolunda da kilitli parke taşı döşeme çalışmasına devam ediyor. Öte yandan, Cami Şerif Mahallesinde bulunan Tarihi Mersin Evi’nin, zamanla yıpranan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan koruyucu tahta duvarını da söken ekipler, makine ikmal sahasında personel eliyle üretilen yeni profil ve sacların montajını yaparak, tarihi binayı ve çevresini yeniden koruma altına aldı.

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