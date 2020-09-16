Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma tarafından denize çelenk atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma tarafından denize çelenk atıldı

İHA

Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma tarafından denize çelenk atıldı

Mersin'de, 1890 yılında Japonya'nın Kushimato şehri Oshima adası açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 587 denizci için anma töreni düzenledi. Törende Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma tarafından denize çelenk atıldı. Ayrıca törene katılan diğer katılımcılarda denize karanfil attı.
16 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı'ndan ayrıldıktan sonra Kushimoto açıklarında fırtınaya yakalanarak kayalıklara çarpıp batan Ertuğrul Firkateyninde şehit olan Türk denizciler için Atatürk Parkı içerisindeki Refah Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile askeri erkan katıldı. Tören, Tuğamiral Fuat Gedik ile Albay Ryo Kuma'nın Refah Şehitleri Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşlinde Japonya Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

"Dostluğumuz sonsuza dek sürecektir"
Törende konuşan Japonya Askeri Ataşesi Albay Ryo Kuma, Ertuğrul fırkateyninde şehit olan 587 askeri anmak, en derin taziyelerini sunmak için Mersin'de olduğunu söyledi. Bu olayı unutmalarının mümkün olmadığını kaydeden Kuma, "Bu unutulmaz yılda bugün dostluğu ve iyi niyeti teşvik için Mersin'i ziyaret etmesi planlanan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin eğitim filosunun küresel bir tehdit olan korona virüs nedeniyle ziyaretini ertelemek zorunda kalması çok üzücü olmuştur. Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki dostluğun mihenk taşı haline gelen bu acı veren kazanın olağanüstü dostluğumuzun başlangıcı olmasının 130'üncu yıl dönümünde, şehitlerimizin ruhları için ve bu büyük üzüntüyü derin bir bağa dönüştüren Oshima köylülerinin şefkatli ruhu içinde dua ediyorum. İnanıyorum ki şehitlerimizin canıyla, halkımızın gayretiyle oluşturulan dostluğumuz sonsuza dek sürecektir. Anma töreninde emeği geçen Türk donanmasına ve Mersin şehrine saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Türk milleti tarih boyunca hep hür yaşamıştır"
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Üsteğmen İmran İpek ise Türk milletinin tarih boyunca hep hür yaşadığını, esaret altında olmaktansa ölmeyi tercih ettiğini söyledi. Türk milletini farklı ve güçlü kılan, atalarının kendisine mirası olan bu özelliği olduğuna vurgu yapan İpek, "Bugün bayrağımızın göklerde dalgalandırabiliyor, bu topraklar üzerinde hür olarak yaşayabiliyor, bağımsız, demokratik, laik ve güçlü bir Türkiye olgusunun tüm dünyaya kabul ettirebiliyorsak, tarihi hırs ve emeller ile günümüzde dahi ulusumuzu ve vatanımızı bölmek arzusunda olan güç odaklarının tüm gayretlerine rağmen Türk milleti olarak her geçen gün daha da büyüyor ve güçlenebiliyorsak, bunu vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakar gazilerimize borçlu olduğumuz, asla unutulmamalıdır. Türk fırkateyni Ertuğrul bundan 130 yıl önce kendisine verilen görev gereğine Japonya'ya intikal esnasında vakayama eyaletinin Kuşimoto kasabası açıklarda dümen arızası ve fırtına sonucu 16 Eylül 1890 tarihinde Oşima adasındaki kayalıklara çarparak batmıştır. Bu olayda ne yazık ki 538 denizcimiz şehit olmuş ve 69 denizcimiz ise Oşima halkı tarafından kurtarılmış ve itina ile himaye edilmiştir" diye konuştu.

"Görevimiz korkmadan, yılmadan ve azizle çalışmaktır"
Denizciler anısına Japonya İmparatoru tarafından 3 Haziran 1937 yılında bir anıt yaptırıldığını belirten İpek, "Bu sayede dostluğumuz ölümsüzleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren 2 ülkenin vatandaşlarının katılım ile kahraman şehitlerimize anma töreni icra edilmektedir. Şu anda tören yapılan, Japonya'da Ertuğrul şehitleri anıtının bire bir aynısı olan Refat Şehitleri Anıtı zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı önderliğinde 1972 yılında yaptırılmıştır. Bugün şanlı bayrağımızın altında, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi şükranla anmak, aziz ruhları önünde saygıyla eğilmek, en az onlar kadar bu vatan uğruna canımızı feda edebilme azim ve kararlılığına sahip olduğumuz göstermek için toplandık. Sahip olduğumuz bu yüksek ruh ile milletimizi ve devletimizi yüceltme gayretlerimize, her zaman olduğu gibi, ulu önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları, düşünce sistemi rehberlik edecektir. Görevimiz korkmadan, yılmadan ve azizle çalışmak, sizlerden devraldığımız bu kutsal nöbette gerektiğinde vatan uğruna gözünü kırpmadan ölmeyi bilmek ve hatıralarınızı layık olduğunuz şekilde yaşatmaktır. Canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde eğiliyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tuğamiral Gedik ile Albay Kuma, Refah Şehitleri Anıtı anı defterini imzaladı. Ardından Gedik ile Kuma, denize çelenk attılar. Ayrıca törene katılan diğer katılımcılarda denize karanfil attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor
Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu yeni sezona hazır
Avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor Portakal ve mandalinaya alternatif olan pazar sorunu bulunmayan avokadonun üretim alanı ve miktarı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna ...
Eğitimciler, uzun vadeli kredi talep ediyor
YEREL HABERLER Eğitimciler, uzun vadeli kredi talep ediyor
Nükleer santral projelerinde yeni finansman seçenekleri pazarı büyütecek Rosatom Finans Müdürü Rebrov: "Sektörün önceliği, nükleer projelere yatırım çekilmesi”
YEREL HABERLER Nükleer santral projelerinde yeni finansman ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla’da asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla’da asfalt ...
Yenişehir Belediyesinden Hareketlilik Haftasında dolu dolu etkinlik
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden Hareketlilik Haftasında dolu ...
Hediye fidanla başladığı guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor
YEREL HABERLER Hediye fidanla başladığı guava üretimini 1500 ağaçla ...
Tarım işçilerini tehdit ettikleri iddia edilen 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini tehdit ettikleri iddia edilen 3 ...
İşe gidecek işçileri ve şoförleri engellediler Mersin polisi, Akdeniz ilçesinde işe gidecek olan tarım işçilerini ve servis şoförlerini engelledikleri ve greve dahil olmaları için tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER İşe gidecek işçileri ve şoförleri engellediler Mersin ...
Mezitli Belediyesi, Bisikletli Ulaşım Proje Yarışmasında finale kaldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Bisikletli Ulaşım Proje ...
Boşandığı eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşini kızının gözü önünde vuran sanık: ...
Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını çevre dostu aktiviteler ile kutlayacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasını ...
Gültak, Engelsiz Atölyesinin ürünlerini Büyükşehir Meclisinde tanıttı
YEREL HABERLER Gültak, Engelsiz Atölyesinin ürünlerini Büyükşehir ...
Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: "Talihsiz bir şekilde vuruldu" Mersin'de geçen yıl sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan Özkan Y.'nin yargılanmasına devam edildi Eski eşini öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini iddia eden sanık, Hatun K.'nin talihsiz bir şekilde vurulduğunu savundu
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: ...
Erdemli Belediyesinden çalışanlara ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden çalışanlara ilk yardım eğitimi
Üç yıldır tadilat bekleyen Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi, yeniden hizmete açılacak
YEREL HABERLER Üç yıldır tadilat bekleyen Tarsus 75. Yıl Kültür ...
Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasında bir dizi etkinlik düzenleyecek
YEREL HABERLER Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına ...
Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor
YEREL HABERLER Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli ...
Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu Mersin'in Erdemli ilçesinde ölü balıkların kıyıya vurduğu göletle ilgili inceleme başlatıldı Mahalle muhtarı Musa Çetin: "İçler acısı bir durum, çok üzgünüz, ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz"
YEREL HABERLER Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu Mersin'in Erdemli ...
Mersin, yabancılara konut satışında 4’üncü sırada TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin’de konut satışlarının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 oranında arttığını ve 5 bin 28 konut satıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Mersin, yabancılara konut satışında 4’üncü ...
Yaralı leyleğe zabıta sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı leyleğe zabıta sahip çıktı
Mersin Üniversitesi, 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde 15 ödülle yine birinci
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, 2020 Engelsiz Üniversiteler ...
Toroslar Belediyesinden okul öncesi eğitime destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden okul öncesi eğitime destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X