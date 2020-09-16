Mersin'de "HES kodu uygulaması"

Mersin'de jandarma ekipleri, İçişlere Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 'HES kodu' zorunluluğu getirilen şehirlerarası otobüsleri üzerinde uygulama yaptı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler kapsamında 771 araç ile 3 bin 234 şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalarda 1 alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile yoklama kaçağı suçundan aranan 8 kişi yakalandı. 12 şehirlerarası otobüsünü de kontrol eden ekipler, HES kodu olmaksızın seyahat eden 3 şahsa 2 bin 700 lira, kod olmadan bilet satışı yapan firmaya da 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kod olmaksızın yolcu kabul eden 1 firmaya ait otobüs ise 10 gün süre ile seferden men edildi.

Öte yandan 2 otomobil sürücüsüne de belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.

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