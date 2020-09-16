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Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği Başkan Tarhan, birim müdürleriyle birlikte bisiklet sürdü

İHA

Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği Başkan Tarhan, birim müdürleriyle birlikte bisiklet sürdü

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Mezitli Belediyesi, Başkan Neşet Tarhan ve birim müdürleri, bisiklet sürdü.
Yol boyunca balık tutan, yürüyüş ve spor yapan vatandaşları selamlayan Başkan Tarhan, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekti. Belediye ekiplerinin yol boyu, bisiklet kullanan, spor yapan vatandaşlara su ve maske dağıttığı etkinlikte, sokak hayvanlarının da kafileye eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına yol açtı.
Geçtiğimiz yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye'deki en başarılı uygulama yapan 10 belediye arasında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Tarhan, “Bu sene etkinliklerimizi daha profesyonel bir biçimde hazırladık. Bugün müdür arkadaşlarımızla uzun bir bantta bisiklet ve yürüyüş gerçekleştirdik. Öncelikle belediyemizin çalışanlarından başlıyoruz. Önce belediyemiz çalışanlarının bunu kendilerine içselleştirmesi gerekir diye düşündük” dedi.

"MersinMezitli arası bisikletle gidilip, gelinebilir"
Bisiklete binmenin, spor yapmanın sağlık açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Tarhan, “İnsanlar daha çok hareket etsin, toplu taşımayı, özel arabayı daha az, bisikleti daha çok kullansınlar, asansör yerine merdivenden çıkmayı, bisiklet kullanamıyorsa yürümeyi tercih etsinler istiyoruz. Zaten hemen hemen tüm dünyada virüs salgını süreci bunun önemini daha iyi gösterdi. İnsanların daha sağlıklı çevrede olmaları, hareketli olmaları ve bundan sonra da artık her dönemde virüs olabileceği endişesiyle insanların yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Kısa mesafelere bisikletle gitmeyi yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin MezitliMersin arası 10 kilometrelik bir uzaklıkta. Çok rahatlıkla herkes bisikletle yolculuk yapabilir. Avrupa Hareketlilik Haftasında personellerimizle işe bisikletle gidip gelecekler. Zaten Mezitlililer duyarlı küçük çocuklarımızdan başlayarak yaş ne olursa olsun sağlığı elverişli olduğu sürece herkes bisiklet kullanıyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması için zaman gerekiyor. Yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Vatandaşları, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere kontrollü şekilde katılmaya davet eden Tarhan, korona virüse karşı tedbirli olmaya, maske ve mesafe kurallarına uymaya çağırdı.
Tarhan’ın gerçekleştirdiği bisiklet turu ile başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında akşam 20.00’da Amfitiyatroda latin sanatçı Gatto Gabriel konseri ve Gökay Daştan dans gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin 17 Eylül Perşembe günü programında ise Aratos tesislerinde 4 gün sürecek olan 14 yaş tenis turnuvası başlayacak. Akşam bölümünde ise saat 17.00’de Avrupa Hareketlilik haftası farkındalık turu, saat 18.00’de Mezitli Sanat Çarşısında vatandaşlarla birlikte zumba yapılacak. 18 Eylül Cuma günü saat 17.00' de Liparis 2’nin kuzeyinde bulunan parkta yoga etkinliği var.
Etkinliklerin hafta sonu bölümünde ise 19 Eylül Cumartesi günü, 09.00’da Dünya Temizlik Günü kapsamında SoliPompeiopolis parkı temizliği, 13.00’de Mezitli Belediyesi ve Rota Yelken Kulübü işbirliği ile optimist ve laser yelken yarışları, 13.30’da plaj futbolu ve oyunları, 16.00’da plaj voleybolu turnuvası gerçekleştirilecek. 20 Eylül Pazar günü 13.30’da plaj futbolu ve plaj voleybolu turnuvası finali ile sporla dolu bir hafta sonu yaşanacak. 21 Eylül Pazartesi günü 09.00’da GİŞKAD, Mezitli Soroptimist ve Nedim Tarhan koruluklarında sıfır karbondioksit İçin jakaranda koruluklarında bakım ve canlandırma çalışmaları, 22 Eylül Salı günü ise 09.00’da Aratos Anıt Mezarında tarihi gezi etkinliği yapılacak.
Etkinliklerin akşam bölümünde ise 16.00’da Viranşehir sahilinde Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri, 20.00’de Amfitiyatro’da labarba oyunu sahnelenecek.

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