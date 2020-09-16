‘Yaya ve Bisiklet Dostu Kent Tarsus Çalıştayı’ gerçekleştirildi

– Mersin’in Tarsus Belediyesi tarafından Türkiye çapında katılımcıların işbirliği ile ‘Yaya ve Bisiklet Dostu Kent Tarsus Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda, Tarsus’un kent yapısı içinde bisiklet yol ağı tasarlanması, hedef olarak öne çıktı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaya ve Bisiklet Dostu Kent Tarsus Çalıştayı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Organizasyonunu ve moderatörlüğünü Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın danışmanı, şehir plancısı, kentleşme ve çevrebilim uzmanı Sibel Gazi’nin üstlendiği çalıştayda, yerel konuşmacıların yanı sıra, ulusal ölçekte önemli isimler de yer aldı. Çalıştayda, pandemi sürecinde sıkça kullanılan görüntülü görüşme ve online konferans uygulamasından faydalanıldı.



Bisiklet yol ağı tasarlamak, ana hedef

Çalıştayda, “Yeşil ağlarla ördük Tarsus’u en baştan“ sloganıyla çağdaş dünyada öne çıkan yeşil alt yapı ve yaşanabilir kent konsepti içinde bisiklet yol ağını tasarlamak ana hedef olarak sunuldu.

Çalıştayda, otomobil öncelikli kentlerin, yayalar ve bisiklet ulaşımı için yeniden tasarlanması, bisikletin doğa, küresel ısınma, ekonomi ve toplum sağlığı için anlamı, Tarsus’un genel yapısı ve bisiklete yönelik çalışmalar, bisiklet yolu çeşitleri, bisiklet kültürünün geliştirilmesi için yapılacak işler, yaya ve araç sürücülerine yönelik eğitimler, bisiklet yolu projelerinin uygulama sorunları, örnek kent deneyimleri ile öğrenilen avantaj ve dezavantajlar, bisiklet turizmi ve bunun için yararlanılacak ulusal ve uluslararası fonlar, bisiklet ulaşımında yerel idarelerin yetki ve sorumlulukları gibi konular ele alındı.

Ulusal ve yerel katılımcılar tarafından çok verimli ve nitelikli bulunan çalıştayın sonuç bildirgesinin Türkiye’deki diğer belediyelere gönderilmesi önerildi. Tarsus kentinin tarihi, coğrafi ve doğal özelliklerini öven katılımcılar, kentteki proje için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturma düzenin sağlandığı Çalıştaya, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Ali Dinsever, Orhan Tekeli ve Osman Polat ile İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mesut Özcan, Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Müdürü Coşkun Ertingü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş ve Tarsus Belediyesi’nden ilgili birim müdürleri katılırken, online bağlantı üzerinden çok sayıda çevre uzmanı ve şehir plancısı iştirak etti.

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