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Mersin’de Ahilik Haftası, pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı

İHA

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri, Covid 19 salgını nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal edilerek, kısıtlamalı olarak kutlandı. Yılın İl Ahisi seçilen Selahattin Döşlü ve Yılın İl Çırağı seçilen Emine Kalkan'a Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından Ahilik kaftanı giydirilip, Ahilik heykelciği ve onur belgesi verildi.

Mersin’de Ahilik Haftası, pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri, Covid 19 salgını nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal edilerek, kısıtlamalı olarak kutlandı. Yılın İl Ahisi seçilen Selahattin Döşlü ve Yılın İl Çırağı seçilen Emine Kalkan’a Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından Ahilik kaftanı giydirilip, Ahilik heykelciği ve onur belgesi verildi.
Ticaret Bakanlığı koordinesinde Mersin Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız ve birlik yöneticilerinden oluşan heyet, daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Başkan Dinçer, günün anısına Vali Su’ya bir buket çiçek takdim etti.
Başkan Dinçer, yaptığı konuşmada, Ahiliğin önemine vurgu yaptı. Ahiliğin bugün Türkiye’de birçok kurumun yaptığı işleri tek başına yapan bir kurum olduğunu belirten Dinçer, “Bugün SGK’nın sunduğu hizmeti orta sandığı kurarak, yardımlaşmaya dayanışmayı sağlayan, sigortaların, sendikaların görevini üstlenen, mesleki eğitim ve çıraklık eğitimlerini tek başına üstlenen, meslek kuruluşlarının görevini tek başına yerine getiren kurumdur Ahilik. Bizler de geçmişimizdeki bu güzel meziyetleri günümüzdeki esnafımıza duyurmak adına her yıl Ahilik Haftasını kutluyoruz” dedi.
MTSO Başkanı Kızıltan da Türkiye’de sosyal huzurun sağlanmasında en büyük emeğin esnaf sanatkara ait olduğunu belirterek, tüm esnaf sanatkarların bayramını kutladı.

“Bin yıllık köklü geçmişe sahip bir gelenek”
Vali Su ise Ahiliğin bin yıllık köklü geçmişe sahip bir gelenek olduğunu söyledi. Bu geleneğin sonuçlarının bugün de esnaf sanatkarların içerisinde yaşattıklarını dile getiren Su, “Ahilik Haftası kutlamalarının önemli bir sonucu da bu oluyor. Yani geçmişten gelen kültürümüzün yeni nesillere aktarılması, yaşatılması adına hakikaten çok önemli bir kutlama. Bizim kültürümüzde esnaf sanatkar çok önemli yer tutuyor. Doğruluk, dürüstlük, başkasını düşünme, alışverişlerde hesaba kitaba riayet etme, insanları kandırmama, ahde vefa gibi birçok unsuru Ahilik sistemi içirişinde görüyoruz. Bugün de aynı gelenek esnafımız tarafından devam ettiriliyor. Yine usta, çırak, kalfa ilişkisi içerisinde bu güzel adetler yeni nesillere aktarılıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle kutlamalar kısıtlamalı yapılacak. Bu vesileyle tekrar maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyulması kurallarını hatırlatarak haftanızı kutluyorum” diye konuştu
Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Tertip Komitesince yılın İl Ahisi seçilen ziraat aletleri imalatçısı Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası üyesi 74 yaşındaki Selahettin Döşlü’ye Vali Su tarafından Ahilik Kaftanı giydirilip, Ahi heykelciği ve onur belgesi verildi. Yine yılın İl Çırağı seçilen Mersin Madeni Sanatkarlar Odası üyesi soğuk/sıcak demir dökümcüsü Emine Kalkan’a, Vali Su tarafından şed kuşatıldı ve Ahilik heykelciği ile teşekkür belgesi verildi.

“Esnafımızla her türlü iş birliğine açığız”
Ahilik Haftası kutlama heyeti daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Başkan Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, Ahiliğin topluma sosyal, kültürül ve ekonomik katkı sunan 800 yıllık bir kültür olduğunu vurguladı. Kendisinin de henüz 5 yaşındayken dayısının yanında kunduracı çırağı olarak işe başladığını ifade eden Seçer, “Hem siyasal hayatımda hem iş hayatımda en önemli gördüğüm, en değer verdiğim kesim esnaf kesimi. Sizler emekçisiniz. Esnafımız, Anadolu kültüründe mahallenin, sokağın abisi demek, fakire fukaraya yardım eden, onun karnının doyuran, hastaysa doktora götüren, üşüyorsa ısıtan esnaftır. Bu bağlamda kentle ilgili alacağımız kararlarda esnaf odasının, ticaret odasının görüş, öneri ve yardımlarını istiyoruz. Onların benim yanımda durması benim işlerimi rahatlatıyor. Bizler de her türü yardımı kendilerine samimiyetle yapıyoruz. Her zaman esnafımızla omuz omuza olacağız. Bayramımızı kutluyor, halkımızın menfaatleri doğrultusunda esnafımızla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.
Daha sonra Yılın Kalfası seçilen Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası üyesi, oto tamircisi Yusuf Çiftçi’ye, Başkan Seçer tarafından Ahilik heykelciği ve teşekkür belgesi verilerek, Ahilik kaftanı giydirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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