HES kodsuz seyahate ceza



MERSİN, (DHA)MERSİN´de İçişleri Bakanlığı'nın `Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu´ konulu genelgesi kapsamında uygulama yapan jandarma ekipleri, kodsuz seyahat edenlere idari para cezası kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin genelinde `HES Kodu Uygulaması´ yaptı. Uygulamada, 771 araç ve 3 bin 234 kişi sorgulandı. Denetimde, alkol ve uyuşturucunun etkisi altında araç kullanmaktan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, yoklama kaçağı olarak aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şehirler arası taşımacılık yapan 12 otobüste yapılan kontrolde ise HES kodu olmaksızın seyahat eden 3 kişiye 2 bin 700, HES kodu olmadan bilet satışı yapan firmaya 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden 1 firmaya ait otobüs ise 10 gün süre ile seferden menedilmek üzere bölge trafik ekiplerine teslim edildi. Ayrıca 2 otomobil sürücüsüne belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 946 TL idari para cezası uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-09-16 17:49:19



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