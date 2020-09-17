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Liseli İlayda ve Nazire, hatalı sollamayı önleyecek projeyle finalde

DHA

Liseli İlayda ve Nazire, hatalı sollamayı önleyecek projeyle finalde


Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN Anamur Anadolu Lisesi öğrencileri İlayda Kesici (16) ve Nazire Zeynep Ayten (16), hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazalarda ölüm oranını düşürme amacıyla proje geliştirdi. Virajlı yollarda önünü göremeyen araçların güvenli solama yapabilmeleri için ilerideki durumu haber veren bir sinyalizasyon sisteminden oluşan proje, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali´nde 14 bin 800 çalışmadan ilk 5´e girerek finale kaldı. 
Türkiye´nin en önemli festivallerinden olan TEKNOFEST´e katılmak için uzun süreden beri çalışmalarını sürdüren Mersin Anamur Anadolu Lisesi öğrencileri İlayda Kesici ve Nazire Zeynep Ayten, özellikle ilçelerinde de sıkça yaşanan ve geneli ölümle sonuçlanan hatalı sollama sebepli kazalara çözüm bulmaya karar verdi. Özenli çalışmanın ardından ikili, söz konusu kazalarda yüzde 58 olan ölüm oranını yüzde 8'e düşürecek bir proje geliştirdi. Virajlı yollarda önünü göremeyen araçların güvenli solama yapabilmeleri için ilerideki durumu haber veren bir sinyalizasyon sisteminden oluşan Kesici ve Ayten´in projesi, öğretmenleri tarafından çok beğenildi. Başarılı öğrenciler daha sonra bu projeyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali´ne katıldı.
14 BİN 800 PROJEDEN İLK 5´E GİRDİLER
Festival jürisi tarafından başarılı bulunan projenin 14 bin 800 çalışma arasından ilk 5´e girmesiyle büyük mutluluk yaşayan İlayda Kesici ve Nazire Zeynep Ayten böylece projeleriyle festivalin 23-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep´te yapılacak olan finaline katılmaya hak kazandı.
İkilinin 'Keskin Virajlarda Kolay Sollama' adlı projesi Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başarır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan´ın da katıldığı programla okulun öğretmen ve öğrencilerine tanıtıldı. Programda konuşan Kesici ve Ayten, projelerinin finale kalmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve birinci seçilmeleri halinde alacakları ödülü Türkiye Şehit ve Gazileri Vakfı´na bağışlayacaklarını belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2020-09-17 09:29:54

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