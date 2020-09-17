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Mersin'de yeni çağrı sistemi kuruldu Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çağrı merkezleri tek çatı altında birleştirildi

İHA

Mersin'de yeni çağrı sistemi kuruldu Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çağrı merkezleri tek çatı altında birleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 444 2 153 çağrı merkezi numarasını sonlandırarak, 'teksin Mersin çağrı merkezi' üzerinden vatandaşların başvuru, talep ve şikayetlerini karşılamaya başladı. Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çağrı merkezleri tek çatı altında birleştirildi.
Alo 185 iletişim koordinasyon ve analiz merkezinde, sosyal medya hesapları, mersin.bel.tr, meski.gov.tr, 444 8 185, irtibat noktaları ve whatsApp hattı üzerinden karşılanan bildirimler tek bir merkezde toplanıp, ilgili birimlere iletiliyor. Böylece bildirimlere hızlı, etkili ve yerinde çözümler üretiliyor. 16 Temmuz 2020’de işleve giren teksin Mersin iletişim koordinasyon ve analiz merkezi ile yaklaşık iki aylık süreçte 163 bin çağrı karşılandı ve vatandaşların yüzde 85,87 oranında istek, şikayet ve önerileri kayıt altına alındı. Vatandaşlar yeni sistemle oluşturdukları kaydın sonuç aşamasına kadar süreç takibi sağlayabiliyor. Ayrıca 185 hattı üzerinden “muhtar platformu”, “esnaf masası” ve “Meclis üyesi platformu” oluşturuldu. Çağrı merkezini arayan muhtarlar, esnaf ve meclis üyeleri ayrı bir platform üzerinden hizmet alabiliyor. Ayrıca, tüm dilek, istek ve öneriler tek bir whatsapp hattında toplanmak üzere 0324 185 00 00 whatsapp hattı da hizmet vermeye başladı. Yeni sistemle Büyükşehir’in her biriminde yer alan çözüm uzmanları kendilerine bildirilen talep, başvuru ve şikayetleri değerlendirip, en hızlı müdahaleyi sağlayabiliyor. Süreç sonunda vatandaşa geri dönüş sağlanıyor. Büyükşehir, sistemde yaptığı iyileştirmelerle artık yetki alanı dışındaki sorunlara da duyarsız kalmayıp, vatandaşları konuyla ilgili kurumlara yönlendirecek. Böylece, vatandaş sorunlarını doğru adreslere iletebilecek ve kentteki sıkıntılara etkili çözümler üretilebilecek.Teksin Mersin çağrı merkezine gelen birimler üzerine Büyükşehir’in çözüm uzmanlarıyla sık sık yapılan toplantılardan birisi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Serkan Altundeğer, İletişim ve Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ezgi Ayhan ve ilgili daire başkanlığının çözüm uzmanları katıldı. İletişim Koordinasyon ve Veri Analiz Merkezi Sorumlusu Ezgi Ayhan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vatandaşların talep ve şikayetlerine büyük önem verdiğini vurgulayarak, “Çağrı merkezi, whatsapp hattı, irtibat noktalarımız, web sitemiz veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşan vatandaşların başvuru kaydı alınacak. Sonra vatandaşımıza kaydını görüntüleyebileceği bir SMS linki gidecek. İletişim merkezimizdeki çalışma arkadaşlarımız ilgili daire başkanlıklarında görevli çözüm uzmanlarına başvuruyu aktaracak. Çözüm uzmanları hiyerarşik sırayı izleyerek sorunları kısa vadede çözümleyecek. En üst amirden onay çıktıktan sonra koordinasyon merkezindeki arkadaşlarımız sorunu sonuçlandıracak ve vatandaşa da şikayetinin sonuçlandırdığına dair bilgilendirme SMS’imiz gidecek. Vatandaş buradan hangi adımlarla sorunu çözümlenmiş veya isteği sonuçlanmış görmüş olacak. İstediği şekilde değilse ya da istediğini tam olarak karşılamıyorsa başvuruyu yeniden açabilecek. Yeniden açtığı takdirde bizler bunu yeniden göreceğiz, gereğini yapmak üzere adım atacağız. Yani bu yöntemle vatandaş başvurusunu an be an takip edebilecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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