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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da yollar yenileniyor

İHA

Toroslar'da yollar yenileniyor

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında yaylalarda artan nüfus ile hizmet noktasında büyük bir kitleye ulaşılırken, çalışmalar da bu doğrultuda planlı ve titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kayrakkeşlik Mahallesi’nde sathi kaplama asfalt, Arpaçsakarlar, Ayvagediği, Tırtar, Gözne ve Kepirli mahallelerinde yeni yol açım ve düzenleme, Dalakderesi Mahallesi'nde taş duvar örme, Çelebili Mahallesi'nde ise büz boru döşeme çalışmaları yaptı.
"Çözüm odaklı belediyecilik anlayışını benimsiyoruz"
Ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yol genişletme çalışmaları ve yeni imar yollarının açılmasıyla trafik akışını daha da rahatlattıklarını kaydederek, “Çözüm odaklı belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran önemli hizmetlere imza attık. İlçemizdeki mevcut yolları yenilemenin yanı sıra yeni yol yapım çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Mevsim şartları, aşırı kullanım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve tahrip olan yollarımızı bakımdan geçirerek daha nitelikli hale getiriyoruz. Hızla gelişen ilçemizin ihtiyaçlarını doğru ve kalıcı hizmetlerle gidermeye özen gösteriyoruz” dedi.

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