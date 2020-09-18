Kızıltan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısında sorun ve talepleri anlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcısı Ayhan Kızıltan, bölgede sektörlerin yaşadığı sorunları anlatarak çözüm önerilerini paylaştı.

MTSO’dan yapılan açıklamaya göre, toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 13 Nisan’daki son konsey toplantısının üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiğini, bu sürede TOBB olarak, odalar, borsalar ve sektör meclisleriyle birlikte sıkı işbirliği içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Tüm oda ve borsa başkanlarım, üyelerimizi dinlediniz, onların sesini duyurdunuz, dertlerine tercüman oldunuz. Allah hepinizden, emeklerinizden ve gayretlerinden razı olsun. Sizlerin tüm bu çalışmaları sayesinde mart ayında 70 maddelik bir öneri setini, Cumhurbaşkanımıza sunmuştuk. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı” dedi.

Hisarcıklıoğlu, takip ettikleri pek çok konu daha olduğunu kaydederek, bunlar hakkında kısa bilgiler verdi.



“Bacasız sanayide ne yazık duman tütmüyor”

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcısı Kızıltan ise özellikle pandemiden ciddi ekonomik hasar gören eğitim, turizm ve medikal sektörünün sorunlarına değindi. Komitelerle ve sektörde faaliyet gösteren firmalarla yaptıkları toplantılardan elde edilen sorunları aktaracağını dile getiren Kızıltan, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmde artık duman tütmediğini vurguladı. Kızıltan, TÜRSAB üyesi şirketlere acente belgelerinin teminat olarak kabul edilip belge başına hibe verilmesini talep etti. Turizm belgeli işletmelerin düğün ve yemek organizasyonlarına getirilen yasaklardan muaf tutulması gerektiğini ifade eden Kızıltan, konaklama vergisi, turizm katkı payı uygulamalarının ise tamamen kaldırılması, SGK primi, muhtasar beyanname ödemeleri, kurumlar vergisi borçlardan da bu dönem için sektörün muaf tutulmasının önemini belirtti. Her ay ödenen turizm sertifikası ödemelerinde iyileştirilme yapılması gerektiğine dikkat çeken Kızıltan, belediyelere ödenen ilan ve reklam vergisinin ise kaldırılmasını talep etti.



“Okulların açılma yetkisi valiliklere verilmeli”

Eğitim sektörünün de zor durumda olduğunu söyleyen Kızıltan, “Özel okullarımız, kaldırılan öğrenci teşviklerinin tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yeniden başlatılmasını istiyor. Özel okulların kullandığı elektrik, su, doğalgaz tarifesi devlet okulları ile aynı olmalı. En önemli gider kalemleri arasında yer alan kiradaki stopajın ya da KDV’nin yüzde 1’e inmesi isteniyor. Velilere krediye ulaşım kolaylığı sağlanması, KGF teminatlı kredilere ulaşamayan eğitimciler için bu yöndeki kredi desteklerinin yeniden başlatılması ve bu kredilere ulaşım şartlarının esnetilmesi isteniyor. Devlet bankalarından eğitim sektörüne özel düşük faizli, uzun vadeli kredi sağlanması talep ediliyor. Avrupa’daki uygulama örnekleri gösterilerek okulların açılması yetkisinin valiliklere verilmesi talep ediliyor” diye konuştu.



“Birikmiş KDV’nin iadesi ile yeni bir vergi barışına ihtiyaç var”

Sağlık sektörünün sorunlarının TOBB’un da üzerinde çalıştığı konular arasında yer aldığını vurgulayan Kızıltan, TOBB tarafından takip edilen talepler arasında olan, işletmelerin kamudan alacağı olan birikmiş 140 milyar TL civarındaki KDV’lerin belli bir takvim dahilinde ödenmesini talep ettiğini bildirdi. Yeni bir vergi barışı ve matrah artırımına da ihtiyaç olduğu yönünde yoğun talepler olduğunu kaydeden Kızıltan, son olarak kambiyo satışlarındaki BSMV artışından, sanayi sicil belgesine haiz işletmeler ve ihracatçı firmalara tanınan istisna gibi yatırım teşvik belgesine bağlanan makine ve teçhizat alımlarına yönelik dövizle yapılacak ödemeleri de kapsaması talebini iletti.

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