Mersin'de Gaziler Günü törenle kutlandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 19 Eylül Gaziler Günü, koronavirüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 99'uncu yıl dönümü ve 'Gaziler Günü' kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, Terörle Mücadele Gazileri Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile gaziler ve askeri erkan katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu tören, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-09-19 10:32:41



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