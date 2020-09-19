Toros Üni TV yayın hayatına başladı

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Toros Üniversitesi dijital medyada büyük ilgi gören Youtube mecrasına güçlü bir giriş yaparak, Toros Üni Tv’de yayın hayatına başladı.

Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü birim sorumlusu Özgür Kutlay’ın sunduğu “Ali Özveren ile Toros Günlükleri” programının canlı yayın konuğu oldu. Programın tekrarını izlemek isteyenler, Toros Üniversitesi'nin Youtube kanalından izleyebilecek.

Ali Özveren ile Toros Günlükleri programı her Cuma saat 10.00’da Toros Üni Tv’de canlı olarak yayınlanacak.

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