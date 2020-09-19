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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toros Üni TV yayın hayatına başladı

İHA

Toros Üni TV yayın hayatına başladı

Toros Üniversitesi dijital medyada büyük ilgi gören Youtube mecrasına güçlü bir giriş yaparak, Toros Üni Tv’de yayın hayatına başladı.
Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü birim sorumlusu Özgür Kutlay’ın sunduğu “Ali Özveren ile Toros Günlükleri” programının canlı yayın konuğu oldu. Programın tekrarını izlemek isteyenler, Toros Üniversitesi'nin Youtube kanalından izleyebilecek.
Ali Özveren ile Toros Günlükleri programı her Cuma saat 10.00’da Toros Üni Tv’de canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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