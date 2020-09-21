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Seçer: “Bir-iki aylık sürede terfi sistemini devreye alacağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’ye bağlı Taşucu Mahallesinde MESKİ tarafından yürütülen Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesinde incelemelerde bulundu

İHA

Seçer: “Bir-iki aylık sürede terfi sistemini devreye alacağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’ye bağlı Taşucu Mahallesinde MESKİ tarafından yürütülen Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesinde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’ye bağlı Taşucu Mahallesinde MESKİ tarafından yürütülen Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Seçer, “İş programının bir hayli önündeyiz. 3 Aralık’ta bitim tarihi belirlendi ama onun önündeyiz. Biriki aylık süre içerisinde sistemi devreye alacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Silifke’de devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Taşucu Mahallesinin yıllardır devam eden kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacak olan ve MESKİ tarafından yürütülen Taşucu Mahallesi Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesini yerinde inceleyen Başkan Seçer, projede önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

“Taşucu’nun birinci sorunu kanalizasyon”
İncelemeleri sırasında açıklama yapan Başkan Seçer, “Taşucu’nun birinci sorunu kanalizasyon” diyerek, çağrı merkeze gelen şikayetlerin yüzde 90’ını vidanjör talebinin oluşturduğunu söyledi. Seçer, “Çünkü foseptikler sürekli doluyor ve sürekli vidanjör talebi oluyor. Artık bu çekilemez boyuttaydı. İş programının bir hayli önündeyiz. 3 Aralık’ta bitim tarihi belirlendi ama onun önündeyiz. Biriki aylık süre içerisinde sistemi devreye alacağız. 8,5 kilometrelik bir terfi hattı. 2 aşamalı terfimiz var. Bu bittikten sonra artık Taşucu’nda vidanjör ya da kanalizasyon sorunu kalmayacak. Orada şu anda kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, kontrol bacalarının yükseltilmesi sorunu var. Bir yandan da süratle onları yapıyoruz ki, bu çalışmalar bittiği zaman daha önce yapılmış, içi dolmuş ve kullanılamaz hale gelmek üzere olan kanalizasyon hattını da hazır hale getirip artık bu sorunu da kökünden çözmemiz lazım” diye konuştu.

“Silifke Atıksu Arıtma Tesisinin proje çalışması devam ediyor”
Başkan Seçer, Silifke ilçesinde devam eden diğer çalışmaları da anlatarak, kökleşmiş, geriden gelen, daha önce yapılması gereken bazı projeleri süratle yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Seçer, “Örneğin Silifke Atıksu Arıtma Tesisi 2025 milyon liralık bir proje olacak. Şu anda proje çalışması devam ediyor. Oranın da bir an önce tamamlanması lazım, çünkü kullandığımız atıksu arıtma tesisi ekonomik ömrünü doldurmuş bir arıtma tesisi. Süratle onların da yenilenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Kanalizasyon sorunlarının önemli bir bölümünü ilk 5 yılda çözmek için gayret içerisindeyiz”
Mersin’in sahil kesimi ve yayla bölgelerinin en önemli sorunlarının başında kanalizasyonun geldiğine dikkat çeken Seçer, bu sorunların çözümü için gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Seçer, “Bizim kentimizin merkezden batıya doğru yöneldiğinizde, sahil şeridinde hatta yaylalık bölgelerde de temel sorunlarının başında gelen kanalizasyon sorunlarının ilk 5 yıllık dilim içerisindeki görev süremizde önemli bir bölümünü çözmek için gayret içerisindeyiz. Silifke’de tatil beldesi olan Yeşilovacık’ta da artıma tesisi ile ilgili çalışmalarımız var. Birçok bölgedeki beklentileri karşılayacağız” dedi.

“İnsan ve çevre sağlığının para ile ölçülecek bir durumu yok”
Projeleri yaparken sorunların çözümüne insan ve çevre sağlığı açısından yaklaştıklarını, parasal bedeli ikinci planda düşündüklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:
“İnsan sağlığı çevre sağlığından geçiyor. Sağlık açısından ne kadar uygun bir çevrede yaşıyorsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Temiz bir çevrede yaşamak anayasal bir hak. Bu görev idarenin, bunu yapmak zorundayız. Bunun parasal bedeli mutlaka küçümsenecek rakamlar olmayabilir ama insan ve çevre sağlığının para ile ölçülecek bir durumu yok; her şeyin üzerinde. Bu bilinçle bundan sonraki yapacağımız projeksiyonları gerçekleştireceğiz. Biz yerel yönetimler olarak kentin güzelliği, düzeni, temizliği açısından her türlü yatırımı parasal karşılığını düşünmeden yapma zorunluluğuna sahibiz. Kısıtlı bütçe dönemsel; hepsi aşılır. Bu konuları çok büyütmüyorum. Bu konulara takılıp hem enerjimizi hem zamanımızı tüketmek istemiyorum. Zaman zaman bazı politik manevralarla bazı engellemelerle ya da rakiplerinizin işinizi zorlaştırmasıyla karşılaşıyorsunuz ama bu demek değildir ki, hizmet yapamazsınız. Biz her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz. Vatandaşlar bunun için bizi yönetime getirdi. Başarısızlığın bizim açımızdan hiçbir gerekçesi olamaz. Ya başaracağız ya başaracağız.”

Proje detayları
Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Projesi ile Türkiye’nin ve Mersin’in sayılı turizm merkezlerinden birisi olan Taşucu’nun kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor. Yapılacak terfi merkezi ile Taşucu, Kum, Bolacalıkoyuncu, Gülümpaşalı mahallelerinin atıksuları, Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak ve bölgenin kanalizasyon sorunu tarihe karışacak.
MESKİ’nin sözleşme bedeli 9 milyon 132 bin TL olan kanalizasyon imalatları kapsamında, Ø1000 milimetre çapında 168 metre cazibeli hat, Ø400 milimetre çapında 8 bin 355 metre terfi hattı, 2 adet paket atıksu terfi merkezi, 5 adet kanalizasyon bacası, 7 adet tahliye vana odası ve 7 adet vana odası yapılacak. Taşucu bölgesinin atıksuları Terfi Merkezi aracılığıyla Silifke Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilerek, arıtma işlemi gerçekleştirilecek. MESKİ’nin yapacağı çalışmalar sayesinde, mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri kanalizasyon altyapısına kavuşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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