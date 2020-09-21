İçel idmanyurdu, Osmaniyespor'un hükmen mağlup sayılmasını istiyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden İçel İdmanyurdu, korona virüs testi talimatlarına uygun bulunmadığı için oynanamayan müsabakada, Osmaniyespor FK'nın hükmen mağlup sayılmasını istiyor.

İçel İdmanyurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık, ertelenen Osmaniyespor karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, dün saat 15.00'de Osmaniye'de oynanacak karşılaşma öncesi, rakip takımın korona virüs testlerinin TFF kurul kararına uygun olmadığı için geçersiz sayıldığını söyledi.

Yeniden PCR testi için saat 12.30'da takım halinde hastaneye gidip test veren Osmaniye FK'nın, TFF temsilcilerine maç saatine kadar test sonuçlarının yetiştirileceği bilgisini verdiğini kaydeden Saltık, "Ancak saat 15.45'e kadar sonuç gelmediği için futbolcular, hakemi sahaya davet etmek için odasına gitti. Hakemin odası kilitli olduğundan çevik kuvvet ekiplerince oyuncularımız oradan uzaklaştırıldı" dedi.

Bu durumda olması gereken prosedürün net olduğunu vurgulayan Saltık, "Maç saati öncesinde her iki takımın da eksiksiz bir şekilde sahada olması gerekir. Eksik olan tarafından hükmen mağlup olduğu hakem tarafından açıklanıp, müsabakanın bitirilmesi gerekirdi. Ancak

saat 15.45'e kadar ortada ne rakip takım vardı ne de sahada hakem. TFF temsilcileri tarafından da kulübümüze her hangi bir bilgi verilmemiştir" diye konuştu.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK'nın, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşma, ev sahibi takımın korona virüs testinin, talimatlara uygun bulunmadığı için oynanamamıştı.

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