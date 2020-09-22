Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı

– Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton dökme çalışmaları tamamlandı.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS’nin yapımında bir adım daha atıldı. Santralin 2. güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı. Temel plakaya betonun dökülmesi işlemi titizlikle kontrol edilirken; önce beton karışımının kalitesi laboratuvarda değerlendiriliyor. Daha sonra ise NGS sahasındaki laboratuvar noktasında mikser aracından alınan beton numunesinin sıcaklığı, çökme konisi ve yoğunluğu kontrol edilerek betonun dökülüp dökülmeyeceğine karar veriliyor. Bu kapsamda, reaktör binası temel plakasının maksimum seviyede sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Bu demir miktarı, Eyfel Kulesi’ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit. Betonarme demirin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas da kullanıldı. Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2,6 metre, derinliği ise 8 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldü.

Temel plaka üzerine inşa edilecek olan reaktör binasının tam olarak çalışır durumdaki ağırlığı yaklaşık 470 bin tonu buluyor. Başka bir deyişle temel plaka, dünyadaki en büyük yolcu gemisinin iki katı olan ağırlığı güvenilir bir şekilde taşıyabiliyor. Reaktör binasının temel plakası, aynı zamanda yüksek sismik mukavemete de sahip.

Akkuyu NGS sahasında, reaktör binası temel plakasındaki beton dökme çalışmaları ile paralel olarak, türbin binası temelini oluşturma çalışmaları da sürdürülüyordu. Temel oluşturma çalışmaları yapılan türbin binasında, enerji üretimine ilişkin sistemler ve ekipmanlar yer alıyor. Bu ekipmanlar arasında türbin tesisi, suyu gaz katışıklarından arındırmaya yönelik bir cihaz olan degazör, besleme suyu pompası ve yardımcı ekipmanlar bulunuyor.

İkinci çevrimin bir parçası olan türbin binasında, su buharının termal enerjisi rotasyon enerjisine ve ardından da jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. İkinci çevrimde ve türbin binasında radyoaktif ortam olmamasına karşın, yapının güvenliği herhangi bir nükleer santral tesisinde olduğu kadar sıkı tutuluyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, türbin binasının temeline 3 bin 200 ton donatı koyulup, 363 destekleyici karkasla temel plakasına ek mukavemet de kazandırıldı.

Alanı 5 bin 814 m2 olan beton plakasının derinliği 12,5 metreden 7,1 metreye kadar değişiyor. Temel plakasının yüksekliği ise 2 metre ile 5,4 metre arasında değişkenlik gösteriyor.

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