Sürücü belgelerinin 'e-devlet' üzerinden kimliğe tanımlanması önerisi E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, sürücü belgelerinin kimlik kartlarına tanımlanması konusunda nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun ortadan kaldırılması için öneride bulundu

ENüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, sürücü belgelerinin kimlik kartlarına tanımlanması konusunda nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun ortadan kaldırılması için, 'edevlet' üzerinden 'sürücü belgemi kimliğe tanımla' şeklinde bir seçenek açılması önerisinde bulundu.

Ali Kart yaptığı yazılı açıklamada, kimlik kartlarına, sürücü belgelerinin yükleme işlemi sırasında nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Ehliyetlerin kimlik belgelerine tanımlanması için her hangi bir süre kısıtlaması, herhangi bir ücret talebi ya da cezası bulunmadığını hatırlatan Kart, "Genel Müdürlüğümüzden de beklentimiz, bu işlemin 'edevlet' üzerinden örneğin, 'sürücü belgemi kimliğe tanımla' şeklinde bir seçenek açılarak ya da benzeri bir uygulama ile yapılmasının daha sağlıklı ve daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde 30 milyon civarında sürücü belgesi bulunmakta, bunun 13 milyona yakını yeni tip sürücü belgesi. Bu rakamlardan yola çıkarak, uzun yıllar alacak süreç için halkımızdan hem kendi sağlıklarını hem de çalışanların sağlıklarını sıkıntıya düşürmemek adına acele etmemelerini bekliyoruz" dedi.

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