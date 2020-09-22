Gültak, Hareketlilik Haftası kapsamında belediyeye yürüyerek geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Sağlığımız ve dünyamız için harekete geçelim"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla belediye binasına yürüyerek geldi, asansörü değil merdivenleri kullandı. Başkan Gültak, hem bireysel ve toplumsal sağlık hem de dünyanın geleceği için mecbur kalmadıkça fosil yakıtlı araçları bu hafta içinde kullanmama çağrısında bulundu.

Akdeniz Belediyesi, '1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında ‘harekete’ geçti. Belediye binasında bulunan iki asansörden biri kullanıma kapatıldı, binanın basamaklarına, 'dünya için harekete geç' yazılı dövizler yapıştırıldı. Belediye merkez binasına yürüyerek gelen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kullanıma kapatılan asansörün önünde yaptığı açıklamada, “Amacımız, insanlarımızın asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanıp yürüyüş yapmalarını sağlamak. Bir eczacı olarak hareketliliği önemsiyorum. Çünkü sağlıklı yaşamın en büyük temellerinden bir tanesi spordur, hareketliliktir” dedi.

“Yürüyüş yapalım, bisiklet veya scooter kullanalım”

Sözlerini, “Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde fosil yakıtlı araçlar yerine vatandaşlarımızı yürüyüş yapmaya, bisiklet veya scooter kullanmaya davet ediyorum” diyerek sürdüren Başkan Gültak, “Hem kendimiz hem dünyamız için bunu alışkanlık haline getirelim. Sağlığımız el verdiği sürece gün içerisinde en az 45 dakika tempolu yürüyelim veya koşalım. Zira tansiyon, kolesterol ve şekerin dengelenmesinde hareketlilik çok önemlidir. Bu açıdan Avrupa Hareketlilik Haftasını çok önemsiyoruz. Hafta içerisinde farklı etkinlikler de yapacağız. Bisiklet takımımız Mersin’de farklı kulvarlarda sürüşler yapacak” diye konuştu.

“Mecbur kalmadıkça bu hafta içinde fosil yakıtlı araçlar kullanmayalım”

Başkan Gültak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri ile diğer fosil yakıtlı araçların kullanımının azalması sonucu, dünyanın ve doğanın ciddi manada kendi kendini temizlediğini de dikkati çekerek, “Dolayısıyla karbon emisyonunun ve fosil atıkların dünyamıza yaptığı kirliliği de unutmayalım. Bir yandan kendi sağlığımız, diğer yandan dünyanın sağlığı için harekete geçelim, fosil yakıtlı araçları en azından bu hafta içerisinde kullanmayalım. Hem tek evimiz dünyamızı korumak hem de bireysel ve toplumsal sağlığımızı korumak için sağlığımıza dikkat etmenin tanı sıra, fosil yakıt ve enerji tüketimini azaltalım” ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Konuşmasının ardından Başkan Gültak, iş ve işlemleri için belediye binasına gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, ardından da asansör yerine merdivenleri kullanıp, 3’üncü katta bulunan başkanlık makamına geçti.

Avrupa Hareketlilik Haftası; kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 1622 Eylül arasında kutlanan bir ‘Avrupa Komisyonu’ girişimi. Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım yöntemleriyle seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliği yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.