Toroslar Belediyesinden Adım Atma Yarışması ve Dart Turnuvası

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, belediye çalışanları arasında Adım Atma Yarışması ve Dart Turnuvası düzenledi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Hareketli yaşama farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

2020 teması "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olan Avrupa Hareketlilik Haftası, Toroslar'da hareketli geçiyor. Toroslar Belediyesi, 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın birçok noktasında kutlanan hafta kapsamında; Tenis, Masa Tenisi Turnuvası ve Doğa Yürüyüşünün ardından personel arası Adım Atma Yarışması ve Dart turnuvası organize etti.

Adım Atma Yarışmasında birinciliği 39 bin 478 adımla Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Alper Ünal elde ederken, ikinci 38 bin 120 adımla Sivil Savunma Müdürlüğü personeli Berat Taşkın, üçüncü ise 25 bin 780 adımla Sosyal İşleri Müdürlüğü personeli Hasan Erdem oldu.

Dart Turnuvasında da çalışanlar birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Turnuvanın birincisi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ömer Küp, ikincisi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül olurken, üçüncülüğü ise yine Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Cengiz Ülkü elde etti. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen Adım Atma Yarışmasında ve Dart Turnuvasında dereceye giren ilk üç personele elektrikli scooter hediye edilecek.



"Gelecek nesillere daha sağlıklı çevre bırakmak için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, doğayı korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketli yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinliklere katılan personeline ve hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "AB Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasını Toroslarımızda çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa Hareketlilik Haftasında düzenlediğimiz etkinliklerle 'Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülünü' kazanmış ve ilçemizin adını ulusal anlamda duyurmuştuk. Bu yıl da inşallah bu ödüle layık görülmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

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