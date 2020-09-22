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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus jandarması Covid-19 denetimini sıklaştırdı

İHA

Tarsus jandarması Covid-19 denetimini sıklaştırdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, artan korona virüs (Covid19) nedeniyle denetimlerini artırdı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Covid19 kapsamında Çamtepe Jandarma Asayiş Noktasında şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlara maske takma, hijyen ve mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda bilgilendirme yaptı.
Uygulamalar kapsamında ekipler yol kontrol noktalarında araçları tek tek durdurulup salgından korunmaları için vatandaşları uyardı. Yolcu otobüs ve minibüslerini de tek tek durdurup bilgi veren ekipler, yolcuların HES kodu olup olmadığını kontrol etti. Ekipler sürücüleri yolcu kapasitesini aşmaması, mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da virüsten korunmaları ve olası yayılımı azaltmak için bilgiler verdiler.
Sürekli Covid19 tedbirleri kapsamında önlem almalarını belirten ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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