Paralimpik Atıcılık Türk ve Ukrayna Milli Takımlarının ortak kampları başladı 2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, milli takım sporcusu olan 12 yıllık eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paralimpik Atıcılık Türk ve Ukrayna Milli Takımlarının ortak kampları başladı 2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, milli takım sporcusu olan 12 yıllık eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor

İHA

Paralimpik Atıcılık Türk ve Ukrayna Milli Takımlarının ortak kampları başladı 2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, milli takım sporcusu olan 12 yıllık eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Ukrayna Milli Takımı ile Mersin’in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonunda 15 günlük kampa girdi. Sporcular burada pandemi nedeni ile 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacak.
2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, kampta kendi gibi milli takım sporcusu olan eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyor.
2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlanan paralimpik atıcılık milli takımı, yeni tip korona virüs salgını normalleşme sürecindeki ilk kampını Ukrayna Milli Takımı ile yapmaya başladı. 4 Ekim tarihine kadar sürecek kampta 11'i Türk, 7'si Ukraynalı toplam 18 sporcu yer alıyor.
Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcusu Çağla Baş, Erdemli kampında havalı tüfek 10 metre antrenmanında olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.
Çağla Baş, "Burası çok keyifli. Uzun süredir pandemiden dolayı kamp sıkıntısı yaşıyorduk. Evlerimizde antrenman yapmaya çalışıyorduk. Ama bu süreçten sonra ilk defa bir kampımız oldu. Çok heyecanlıyız, keyifliyiz. Ertelendi ya da iptal olacak henüz bilmiyoruz ama biz her an olimpiyatlara hazırız" dedi.
2021 Tokyo olimpiyat kotası alan Hakan Çevik de Erdemli kampının neşeli geçtiğini ifade etti.
Çevik, "Hazırlıklarımız şuanda iyi gidiyor. Tabi ne olur bilmiyoruz. Pandemi sürecinde iptal olan yarışmalar oldu. Bizim paralimpik oyunlarda 2021’e ertelendi. Bu ertelenme bizim için fark etmedi. Bizim her zaman hazır olmamız gerekiyor, o yüzden çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

12 yıldır evli sporcular olimpiyata birlikte hazırlanıyor
Milli atıcı Hakan Çevik olimpiyata kendisi gibi atıcılık milli takım sporcusu eşi Suzan Çevik ile birlikte hazırlanıyor.
Hakan Çevik ile 2008 yılında Türkiye Şampiyonası’nda tanıştığını ve 12 yıl önce hayatlarını birleştirdiklerini anlatan Suzan Çevik, "12 yıldır evliyiz, ikimizde milli takımdayız. Ülkemiz için bayrağımız için en iyisini yapmak için buradayız. Kendisi kota aldı, bende kotaya yakınım. Hocalarımız sayesinde İnşallah Peru'da müsabaka var, oraya gidip, son kotayı alıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Milli sporcu Hakan Çevik ise eşinin her zaman kendisine destek olduğunu söyledi. Çevik, "Bu zamana kadar gelmemdeki en büyük neden eşim. Çünkü benden önce spora başladı. Söylediği gibi 2008 Türkiye Şampiyonası’nda tanıştık. Kendisi Diyarbakırlı, ben Aksaraylıyım. Biz 2008´da tanıştıktan sonra evlilik yaptık. Sonrada işte beraberce bu sporu yapıyoruz. Aksaray´da beraber çalışıyoruz. Birbirimizin antrenörlüğünü yapıyoruz. Benim eksiğimi o, onun eksiğini ben söylüyorum. Yapmamız gereken neyse temel, teknik çalışmaları birlikte yapıyoruz. Dediğim gibi 24 saat evde, poligonda, kampta her zaman birlikteyiz. Tabi bu bize bir avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.
Hedeflerine de değinen Çevik, "Benim hedefim açıkçası olimpiyatlarda şampiyon olmak. Tabi ki ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak. Onun haricinde en büyük isteğimde yeni nesillere, bizden sonraki gençlere bayrağı teslim etmek" dedi. Sporcu çift gençlere bol bol spor yapmalarını da tavsiye etti.

"Burada sporla aşkın buluşması var"
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Paralimpik Atıcılık Milli Takımımız ile Ukrayna Milli Takımı kampına gelerek, sporculara başarı dileklerinde bulundu. 12 yıllık evli milli sporcular Hakan ve Suzan Çevik çiftini de ziyaret eden Demir, "Burada sporla aşkın buluşması, burada Hakanla Suzan´ın buluşması var. Biz bu aşk hikayesine bu perspektiften bakarsak Türk sporunda burada çok güzel yollar kat edebiliriz. Bu güzel bir örnek" şeklinde konuştu.
Demir, sporculara baklava ikram edip başarı dileklerini yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti Ömer Uysal'ın bulduğu yüzüğün sahibi ise ortaya çıkmadı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim ...
Gülnar’da jandarmadan Covid-19 denetimleri
YEREL HABERLER Gülnar’da jandarmadan Covid-19 denetimleri
Nüfus müdürlüklerinde 'tanımlama' yoğunluğu
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüklerinde 'tanımlama' yoğunluğu
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “İddialara yönelik araştırma yürütülmektedir” Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS’de çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialarla ilgili olarak yüklenici şirketler bazında araştırma yürüttüklerini açıkladı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “İddialara ...
Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı
YEREL HABERLER Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı
Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim ...
Toroslar’da yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Toroslar’da yeni yollar açılıyor
Tarsus jandarması Covid-19 denetimini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Tarsus jandarması Covid-19 denetimini sıklaştırdı
Aracın kupası açılınca direğe çarptı Sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracın kupası açılınca direğe çarptı Sürücü hayatını ...
Trafikteki kaza kavgası kamerada Mersin’de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bisikletli iki genç ile araç sürücüsü arasında yaşanan kavga saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Trafikteki kaza kavgası kamerada Mersin’de seyir ...
Şeker: "Mut, gıda üretiminde doğallığını ve saflığını koruyor"
YEREL HABERLER Şeker: "Mut, gıda üretiminde doğallığını ve saflığını ...
Alanya Sokağı Yenile Projesinde sona doğru Yenileme çalışmaları bir ay içerisinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Alanya Sokağı Yenile Projesinde sona doğru Yenileme ...
Toroslar Belediyesinden Adım Atma Yarışması ve Dart Turnuvası
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Adım Atma Yarışması ve Dart ...
Gültak, Hareketlilik Haftası kapsamında belediyeye yürüyerek geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Sağlığımız ve dünyamız için harekete geçelim"
YEREL HABERLER Gültak, Hareketlilik Haftası kapsamında belediyeye ...
Aratos'un mezarına bisikletl turu
YEREL HABERLER Aratos'un mezarına bisikletl turu
Erdemli'de moloz temizliği
YEREL HABERLER Erdemli'de moloz temizliği
Sürücü belgelerinin 'e-devlet' üzerinden kimliğe tanımlanması önerisi E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, sürücü belgelerinin kimlik kartlarına tanımlanması konusunda nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun ortadan kaldırılması için öneride bulundu
YEREL HABERLER Sürücü belgelerinin 'e-devlet' üzerinden kimliğe ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sosyal projeleri yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sosyal ...
Bozdoğan'dan gece mesaisi
YEREL HABERLER Bozdoğan'dan gece mesaisi
Kariyer Merkezinin mülakat simülasyonları sürüyor
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinin mülakat simülasyonları sürüyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde saha personeline tek tip kıyafet
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde saha personeline tek ...
Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesinde iki binanın temel ...
Silifke’de jandarma Covid-19 denetimini sıkı tutuyor
YEREL HABERLER Silifke’de jandarma Covid-19 denetimini sıkı tutuyor
Mut elması Hindistan'a ihraç ediliyor Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 21 bin ton elma rekoltesi bekleniyor Starking, golden ve Arjantin yeşili cinsi elmalar, Hindistan, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Mut elması Hindistan'a ihraç ediliyor Mersin'in Mut ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X