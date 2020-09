Paralimpik Atıcılık Türk ve Ukrayna Milli Takımlarının ortak kampları başladı 2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, milli takım sporcusu olan 12 yıllık eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Ukrayna Milli Takımı ile Mersin’in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonunda 15 günlük kampa girdi. Sporcular burada pandemi nedeni ile 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacak.

2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, kampta kendi gibi milli takım sporcusu olan eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlanan paralimpik atıcılık milli takımı, yeni tip korona virüs salgını normalleşme sürecindeki ilk kampını Ukrayna Milli Takımı ile yapmaya başladı. 4 Ekim tarihine kadar sürecek kampta 11'i Türk, 7'si Ukraynalı toplam 18 sporcu yer alıyor.

Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcusu Çağla Baş, Erdemli kampında havalı tüfek 10 metre antrenmanında olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Çağla Baş, "Burası çok keyifli. Uzun süredir pandemiden dolayı kamp sıkıntısı yaşıyorduk. Evlerimizde antrenman yapmaya çalışıyorduk. Ama bu süreçten sonra ilk defa bir kampımız oldu. Çok heyecanlıyız, keyifliyiz. Ertelendi ya da iptal olacak henüz bilmiyoruz ama biz her an olimpiyatlara hazırız" dedi.

2021 Tokyo olimpiyat kotası alan Hakan Çevik de Erdemli kampının neşeli geçtiğini ifade etti.

Çevik, "Hazırlıklarımız şuanda iyi gidiyor. Tabi ne olur bilmiyoruz. Pandemi sürecinde iptal olan yarışmalar oldu. Bizim paralimpik oyunlarda 2021’e ertelendi. Bu ertelenme bizim için fark etmedi. Bizim her zaman hazır olmamız gerekiyor, o yüzden çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



12 yıldır evli sporcular olimpiyata birlikte hazırlanıyor

Milli atıcı Hakan Çevik olimpiyata kendisi gibi atıcılık milli takım sporcusu eşi Suzan Çevik ile birlikte hazırlanıyor.

Hakan Çevik ile 2008 yılında Türkiye Şampiyonası’nda tanıştığını ve 12 yıl önce hayatlarını birleştirdiklerini anlatan Suzan Çevik, "12 yıldır evliyiz, ikimizde milli takımdayız. Ülkemiz için bayrağımız için en iyisini yapmak için buradayız. Kendisi kota aldı, bende kotaya yakınım. Hocalarımız sayesinde İnşallah Peru'da müsabaka var, oraya gidip, son kotayı alıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli sporcu Hakan Çevik ise eşinin her zaman kendisine destek olduğunu söyledi. Çevik, "Bu zamana kadar gelmemdeki en büyük neden eşim. Çünkü benden önce spora başladı. Söylediği gibi 2008 Türkiye Şampiyonası’nda tanıştık. Kendisi Diyarbakırlı, ben Aksaraylıyım. Biz 2008´da tanıştıktan sonra evlilik yaptık. Sonrada işte beraberce bu sporu yapıyoruz. Aksaray´da beraber çalışıyoruz. Birbirimizin antrenörlüğünü yapıyoruz. Benim eksiğimi o, onun eksiğini ben söylüyorum. Yapmamız gereken neyse temel, teknik çalışmaları birlikte yapıyoruz. Dediğim gibi 24 saat evde, poligonda, kampta her zaman birlikteyiz. Tabi bu bize bir avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.

Hedeflerine de değinen Çevik, "Benim hedefim açıkçası olimpiyatlarda şampiyon olmak. Tabi ki ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak. Onun haricinde en büyük isteğimde yeni nesillere, bizden sonraki gençlere bayrağı teslim etmek" dedi. Sporcu çift gençlere bol bol spor yapmalarını da tavsiye etti.



"Burada sporla aşkın buluşması var"

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Paralimpik Atıcılık Milli Takımımız ile Ukrayna Milli Takımı kampına gelerek, sporculara başarı dileklerinde bulundu. 12 yıllık evli milli sporcular Hakan ve Suzan Çevik çiftini de ziyaret eden Demir, "Burada sporla aşkın buluşması, burada Hakanla Suzan´ın buluşması var. Biz bu aşk hikayesine bu perspektiften bakarsak Türk sporunda burada çok güzel yollar kat edebiliriz. Bu güzel bir örnek" şeklinde konuştu.

Demir, sporculara baklava ikram edip başarı dileklerini yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.