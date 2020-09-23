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Av yasağı kalkınca balık bolluğu nedeniyle fiyatlar düştü

DHA

Av yasağı kalkınca balık bolluğu nedeniyle fiyatlar düştü


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de av yasağının sona ermesiyle birlikte pazar tezgahları çeşit çeşit balıklarla doldu. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, barbun, gümüş, çupra, levrek, karides, palamut fiyatlarında yüzde 80´e varan düşüşler olduğunu belirterek, 4 kişilik bir ailenin 25-30 TL´ye güzel bir akşam yemeği yiyebileceğini söyledi.
Mersin'de 15 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla balık pazarında tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. Pazarda balık bolluğu nedeniyle fiyatların düşmesi hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürdü. Yüzde 80'e varan düşüşün yaşandığı pazarda, balığa rağbet arttı.
'FİYATLAR YUZDE 80 DÜŞTÜ'
Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Polat, balık pazarındaki tezgahlarda her türlü balığın bulunabildiğini belirterek, "Barbun, gümüş, çupra, levrek, karides, palamut çeşitlerimiz tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatlarda yaşanan düşüşle birlikte, 40 ile 50 liraya satılan barbun, şu anda 15 ile 25 liraya kadar geriledi" dedi.
'HER BÜTÇEYE UYGUN BALIK BULUNUYOR'
Balık tüketiminin sağlık açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Polat, "Omega 3, Çinko, A ve D vitaminleri açısından zengin olan balık, denizde 500 metre açıkta doğal olarak tutuluyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Her aileye, her bütçeye uygun balık çeşidimiz bulunuyor. 4 kişilik bir aile, 25 ile 30 liraya çok güzel bir akşam yemeği yiyebilir. Bu sene balıkta yüksek verim bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-09-23 08:38:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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