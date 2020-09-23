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Mersin'de Covid kurallarına uymayanlara 3 milyon 858 bin lira ceza uygulandı

İHA

Mersin'de Covid kurallarına uymayanlara 3 milyon 858 bin lira ceza uygulandı

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Covid19 tedbirlerine uymadığı belirlenen kişi ve iş yerlerine toplam 3 milyon 858 bin lira kesildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cumhurbaşkanının talimatları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Mersin Valiliği koordinesinde bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Bu çerçevede Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde kendi sorumluluk
alanında salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin135 kişiye, 3 milyon 704 bin 171 TL idari para cezası uygulanırken, 126 işyerine ise 154 bin 216 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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