Mezitli'de ‘La Barba’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosunca, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘La Barba’ adlı tiyatro oyununun sergilendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amfityatro gerçekleştirilen ve Tamer Güven'in kaleme aldığı, Vedat Yalçın’ın yönettiği tiyatro oyunu izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Sinematik gösterimin de kurgulandığı oyunda, belediye çalışanları da rol aldı. Dekor ve kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyunda, La Barba Cumhuriyetinde yaşanılan olayların yansımaları eğlenceli ve mizahi açıdan aktarıldı. Oyuna sanatseverler maskesiz içeri alınmazken ateşleri de ölçüldü. Alana dezenfektan istasyonları da koyuldu. Oyunu izlemeye birçok sanatsever katılırken, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediyesi personeli de izleyiciler arasında yerlerini aldılar. Mezitlililer oyunu izlemek için yoğun katılım sağlarken oyun boyunca keyifli dakikalar yaşandı.

Mersin’in en eski ve yetenekli tiyatrocularından Oda Tiyatrosu’nun gönüllü çalışanı, kurucusu Tamer Güven, gösteri sonrası tüm oyuncuları sahneye davet ederek, seyircileri selamladı. Pandemi nedeniyle uzun bir ara verdiklerini dile getiren Güven, “Biz Oda Tiyatrosu olarak ilk defa böyle bir oyun oynuyoruz. Daha ağır başlı oyunlar oynadığımız için ters köşe olmuştur. Çünkü pandemiden sonra insanlar zaten kasılmış durumda bir de biz kasmayalım istedik. Bu oyunumuzun diğer tiyatro oyunlarından farkı oldu. Geleneksel tiyatro esintileriyle birlikte sinema tekniğini sahneye uyarladık. Ayrıca belediyemizin değerli çalışanlarına da rol verdik ve çok güzel bir oyun sergilediler. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın sanata ve sanatçıya verdiği değeri tüm Türkiye biliyor ve görüyor" dedi.

2021 yılının başlarında yeni kültür merkezinin açılacağı müjdesini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Büyük bir beğeni ve keyifle izledim. Ülkemiz hiçbir zaman La Barba Cumhuriyeti olmayacaktır. Türkiye büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet yolunda demokrasiyi yaşatacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.