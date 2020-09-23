DEAŞ´ın sözde 'savaşçı'ları, Mersin'de yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) SURİYE'nin Meskene bölgesinde DEAŞ terör örgütünün sözde savaşçısı olduğu belirlenen 2 kişi, Mersin'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı´nca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye´nin Meskene bölgesinde, örgüt içinde sözde 'savaşçı' olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 2 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen dijital malzemelere, incelenmek üzere el koyulurken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-09-23 13:44:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.