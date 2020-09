Düğün saloncuları ve organizasyonculardan temsili gelin-damatlı eylem Kısıtlama değil daha fazla tedbir getirilmesini isteyen düğün saloncuları ve organizasyoncular, sektörün zor bir dönemden geçtiğini ve yetkililerin bu konuda yardım etmesini istedi

Mersin'de düğün saloncuları ve organizasyoncular, temsili gelin ve damatla eylem yaptı. Düğün ve organizasyonlara kısıtlama değil daha fazla tedbir getirilmesini isteyen düğün ve organizasyoncular, sektörün zor bir dönemden geçtiğini ve yetkililerin bu konuda yardım etmesini istedi.

Mersin Düğün Salonları ve Organizasyon Hizmeti Emekçileri Platformu (DÜSOHEP) üyeleri, Özgür Çocuk Parkında bir araya gelerek, taleplerini dile getirdi. Temsili gelin ve damadın da olduğu etkinlikte grup adına açıklamalarda bulunan Selçuk Akçayır, küresel bir salgın olan ve Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla birçok sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de zor günler yaşadıklarını söyledi. Durumu büyük bir üzüntü ve endişe ile izlediklerini kaydeden Akçayır, "Tüm insanlık olarak içinde bulunduğumuz durum son derece tedirgin edici boyuttadır. Bu salgının ülkemize bu kadar geç sirayet etmesini ve sağlık konusundaki başarısından dolayı devletimizin gösterdiği iradeyi canı gönülden kutluyor ve destekliyoruz. Düğün ve organizasyon sektörü çalışanları olarak bu krizde elimizden gelen her türlü özveriyi gönülden yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnsan hayatının mevzu bahis olduğu bu sağlık krizinde pek çok sektörde olduğu gibi düğün ve organizasyon sektöründe de derin ekonomik hasarlar oluşmuştur. Her dönemde yaşanan ekonomik kriz sonrasında hiçbir destek olmadan tamamen kendi imkanlarıyla tekrar ve tekrar ayağa kalkmıştır. Düğün ve organizasyon sektörü müzisyen, fotoğrafçı, gelinlikçi, çiçekçi, garson, aşçı, tedarikçi, kuyumcu, güvenlik çalışanları ve bu birimlerle dirsek temasında olan yaklaşık bir milyon insana istihdam sağlamaktadır. Devletin önemli gelir kaynaklarından olan bu sektörün SGK ödemelerinden stopaja, KDV’den personel maaşlarına, mekan kiralarından işletme giderlerine kadar ciddi miktarda bir ödeme yükü vardır" dedi.

Ekonomik anlamda zorluk çektiklerini belirten Akçayır, "Gelinen noktada tamamen kapanma konumuna gelen sektörün mevcut ekonomik hasardan kendi çabalarıyla kurtulması imkansızdır. Bu yüzden bilinmelidir ki şu an düğün ve organizasyon sektörüne gereken kısıtlama değil tedbirlerin arttırılmasıdır. DÜSOHEP olarak #kapatmatedbiriarttır sloganıyla çıktığımız bu yolda bize destek veren butik ve büyük salon işletmecileri, çiçekçiler, fotoğrafçılar, organizatörler, gelinlikçiler, kuaförler, sokakta ve kapalı alanlarda hizmet veren tüm müzisyen arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

