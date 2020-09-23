Temsili gelin ve damat ile 'düğünler tedbirli başlasın' talebi



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de hizmet veren düğün sektörü temsilcileri, temsili gelin ve damadın da bulunduğu basın açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan düğünlerin belirlenecek önlemler altında yeniden başlamasını istedi.

Düğün sektöründe hizmet veren; organizatörler, fotoğrafçılar, müzisyenler, gelinlikçiler, kuaförler, çiçekçiler ve düğün salonu işletmecileri, merkez Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya temsili olarak gelen gelin damat ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sektör temsilcileri adına konuşan Mersin Düğün Salonları ve Organizasyon Hizmeti Emekçileri Platformu (DÜSOHEP) Başkanı Selçuk Akçayır, düğünlerin alınacak tedbirler altında yeniden başlamasını istedi.

`KISITLAMA DEĞİL TEDBİRLER ARTIRILMALI´

Düğün sektörünün koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektör olduğunu savunan Akçayır, şunları söyledi:

"Düğün ve organizasyon sektörü; müzisyen, fotoğrafçı, gelinlikçi, çiçekçi, garson, aşçı, tedarikçi, kuyumcu, güvenlik çalışanları ve bu birimlerle dirsek temasında olan yaklaşık bir milyon insana istihdam sağlamaktadır. Devletin önemli gelir kaynaklarından olan bu sektörün sigorta ödemelerinden stopaja, katma değer vergisinden personel maaşlarına, mekan kiralarından işletme giderlerine kadar ciddi miktarda ödeme yükü vardır. Bu yüzden şu an düğün ve organizasyon sektörüne gereken, kısıtlama değil tedbirlerin artırılmasıdır." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-09-23 14:13:21



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