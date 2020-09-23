Başkan Gültak, Üçocak Mahallesindeki çalışmaları inceledi

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Üçocak Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelilerin sorun ve taleplerini dinleyen Gültak, eksikliklerin giderilmesi için de ilgili birimlere talimat verdi.

Her salı ve cuma günleri mahalle ziyaretleri yapan Başkan Gültak, bu kez Üçocak Mahallesine gitti. Başkan Yardımcıları Hasan Tüzün ve Mustafa Arslan’ın da katıldığı ziyaretinde; mahalle sakinleri ve esnafın taleplerini dinleyen Gültak, ardından belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, yakında başlayacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

İlk olarak Üçocak Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu’yu makamında ziyaret eden Gültak, daha sonra sokak sokak gezerek hem yapılan hizmetleri yerinde inceledi, hem de gördüğü eksikliklerin çözümü için ilgili birim yetkililerine talimat verdi.



“Asfalt veya kaldırım eksiği olan sokak kalmayacak”

Muhtarlık binasının da içinde bulunduğu İnci Parkını gezen Gültak, parkın eskiyen oyun gruplarının tamiri ve değişiminin yanı sıra peyzajı ve yeniden düzenlenmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını söyledi. Mahallede yapılacak çalışmalar hakkında da açıklama yapan Başkan Gültak, “Üçocak Mahallemizde, asfalt ve kaldırım sıkıntısı olan sadece 56 sokağımız kaldı. Gelecek yıl içerisinde ihale yapacağız ve bu ihale kapsamında Üçocak Mahallemiz de var. İhalenin ardından, burada eksiği olan tüm sokaklarımızın sorunlarını çözeceğiz, vatandaşlarımızın sıkıntılarını ortadan kaldıracağız” dedi.



Mahalleye yeni bir cami kazandırılıyor

Gültak, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan ve Akdeniz Belediyesinin de destek verdiği Hz. Ebu Bekir Camiindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Gültak, inşa edilen yeni cami bünyesinde 700 metrekare genişliğinde bir taziye evi ve Kur’an kursu ile yine caminin hemen yanı başında, insanların dinlenebileceği, temiz hava alabileceği bir park yapılacağını söyledi.

Muhtar Gündoğdu da hem ziyareti hem de mahalleye yapılan hizmet ve çalışmalar dolayısıyla Gültak’a teşekkür etti.

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