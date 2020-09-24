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– Mersin’de 2009 yılından bu yana eğitim hayatında olan Toros Üniversitesine yeni rektör atandı. Üniversitede, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek’in yerine Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, arasında Toros Üniversitesinin de yer aldığı 6 üniversiteye rektör atama kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri uyarınca Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

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