Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu Seçer: “Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Liginde bu yıl Büyükşehir Belediyesini temsil edecek olan Kadın Basketbol Takımını ağırladı. Genç sporcular, Başkan Seçer’i müsabakalarına davet edip, forma hediye etti.

Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı sporcuları, Başkan Seçer’i ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ve takım antrenörleri de katıldı.



“Yeni dönemde kendi anlayışımıza göre sıfırdan bir yapı oluşturalım dedik”

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, göreve geldikten sonra spor alanında yeni bir oluşum içerisine girdiklerini belirterek, “Daha önce belediyemizin bir spor kulübü vardı. Ama biz farklı bir yöntem tercih ettik. Her şeye sıfırdan başlayalım. Açıkçası geriden gelen sorunları da üstümüze almak istemedik. Farklı bir anlayışla farklı bir oluşum olmuş. O dönemde de hizmet edenlerin eline sağlık ama biz yeni dönemde kendi anlayışımıza göre sıfırdan, günahlarımızla sevaplarımızla kendimize göre bir yapı oluşturalım dedik ve buna başladık. İnşallah Mersin adına, spor adına güzel işler yapacağız” dedi.



“Çok sayıda sporcunun Büyükşehir’in Spor Kulübü’nde mücadele etmesini arzu ederiz”

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şu an 23 branş ve 342 sporcunun bulunduğunu belirtti. Sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Seçer, “Bu yıl da sizler Bölgesel Ligde mücadele edeceksiniz. Voleybol ve hentbolda kızlarımız 2. Ligde mücadele edecek. Basketbol erkek takımımız da bu yıl 2. Ligde mücadele edecek. Sporcu sayısını artırmak isteriz. Branş aynı sayıda kalsa bile ya da ilave branşlar da olabilir, çok sayıda sporcunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde mücadele etmesini arzu ederiz. Mersin büyük bir yer. Son dönemlerde de cazibe merkezi. Bunu görüyorum ve mutlu oluyorum. Hem spor kenti olsun istiyoruz hem kültür kenti olsun istiyoruz dedik ve bu yolda da kısa sürede çok mesafe alındı” diye konuştu.



“Modern toplumlar vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sağlar”

“Kır Çiçekleri Projesi”nden de bahseden Seçer, 60 öğrenciyi kapsayan bu projeyle iyi bir sporcu, genç bir birey yetiştirmeyi ve kaliteli eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Seçer, bu çalışmayla fırsat eşitliği sağlamak istediklerini de belirtti. Kırsalda yaşayan yetenekli bir çocuğun kent merkezindeki bir çocukla eşit imkanlardan yararlanmasını önemsediklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“Bu sporcularımız kırsal mahallelerden yani eski statüsüyle köylerden bizlere katılacak. Bunun anlamı şu, modern toplumlar, demokrasiler, insan haklarını, hukuk devletini önceleyen toplumlar, vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sağlar. Eğitimde fırsat eşitliği. Bizim dershanelerimiz var biliyorsunuz. Bedel ödemeden 4 binin üzerinde öğrenci geçen yıl üniversitelere hazırlandı. Belki ailelerine bu yükü verselerdi ortalama 15 bin TL her bir aileye yük olacaktı ama bunları biz üstlendik. Toplumun bu tip ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Fırsat eşitliği dediğimiz bu. Yani varsıl bir ailenin çocuğu da o eğitim kurumuna gitsin ama yoksul bir ailenin çocuğu da devletin katkılarıyla o eğitim kurumuna gidebilsin. Kır Çiçekleri Projesi de böyle bir şey. Şimdi kırsal mahallede, köyde yaşadığınızı düşünün. Belki o yörede bir okulda öğretim alma durumunda kalıyorsunuz, basketbolda çok kabiliyetlisiniz, son derece de arzulusunuz, isteklisiniz ama sporu yapamıyorsunuz. İşte ona bir fırsat sağlama, bizim amacımız bu.”



“Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”

Başkan Seçer, amatör spor kulüplerine bu yıl ekim ayında nakdi yardım yapacaklarını belirterek, “Mersin’de spor kulübümüzü belediye olarak gözetiyoruz, destekliyoruz, başarınız için ya da burada uygun koşullarda mücadele etme, spor yapma imkanı sağlamanız için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bunu yaparken kentin diğer amatör spor kulüplerine de yardımcı olamaya, imkanlarımız ölçüsünde gayret ediyoruz. Önümüzdeki ay da bütün amatör spor kulüplerimize nakdi yardım yapacağız. Geçen yıl malzeme yardımı yapmıştık. Bu yıl da nakdi yardım yapmayı düşünüyoruz. Ekim ayının başında da bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız. Yine başarılı sporcularımıza her yıl verdiğimiz başarı ödüllerini de ekim ayı başında gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



Sporcular, Başkan Seçer’e 33 numaralı formayı hediye etti

Başkan Seçer, “Önemli olan hayatın her alanında yaptığınız işten keyif alabilmeniz” diyerek, her zaman sporcuların yanlarında olacağını ve desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kadın Basketbol Takımı adına takım kaptanı Cansu Yetiş, Başkan Seçer’e “33” numaralı forma takdim etti.

