Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu Seçer: “Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu Seçer: “Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”

İHA

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu Seçer: “Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Liginde bu yıl Büyükşehir Belediyesini temsil edecek olan Kadın Basketbol Takımını ağırladı. Genç sporcular, Başkan Seçer’i müsabakalarına davet edip, forma hediye etti.
Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı sporcuları, Başkan Seçer’i ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ve takım antrenörleri de katıldı.

“Yeni dönemde kendi anlayışımıza göre sıfırdan bir yapı oluşturalım dedik”
Ziyarette konuşan Başkan Seçer, göreve geldikten sonra spor alanında yeni bir oluşum içerisine girdiklerini belirterek, “Daha önce belediyemizin bir spor kulübü vardı. Ama biz farklı bir yöntem tercih ettik. Her şeye sıfırdan başlayalım. Açıkçası geriden gelen sorunları da üstümüze almak istemedik. Farklı bir anlayışla farklı bir oluşum olmuş. O dönemde de hizmet edenlerin eline sağlık ama biz yeni dönemde kendi anlayışımıza göre sıfırdan, günahlarımızla sevaplarımızla kendimize göre bir yapı oluşturalım dedik ve buna başladık. İnşallah Mersin adına, spor adına güzel işler yapacağız” dedi.

“Çok sayıda sporcunun Büyükşehir’in Spor Kulübü’nde mücadele etmesini arzu ederiz”
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şu an 23 branş ve 342 sporcunun bulunduğunu belirtti. Sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Seçer, “Bu yıl da sizler Bölgesel Ligde mücadele edeceksiniz. Voleybol ve hentbolda kızlarımız 2. Ligde mücadele edecek. Basketbol erkek takımımız da bu yıl 2. Ligde mücadele edecek. Sporcu sayısını artırmak isteriz. Branş aynı sayıda kalsa bile ya da ilave branşlar da olabilir, çok sayıda sporcunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde mücadele etmesini arzu ederiz. Mersin büyük bir yer. Son dönemlerde de cazibe merkezi. Bunu görüyorum ve mutlu oluyorum. Hem spor kenti olsun istiyoruz hem kültür kenti olsun istiyoruz dedik ve bu yolda da kısa sürede çok mesafe alındı” diye konuştu.

“Modern toplumlar vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sağlar”
“Kır Çiçekleri Projesi”nden de bahseden Seçer, 60 öğrenciyi kapsayan bu projeyle iyi bir sporcu, genç bir birey yetiştirmeyi ve kaliteli eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Seçer, bu çalışmayla fırsat eşitliği sağlamak istediklerini de belirtti. Kırsalda yaşayan yetenekli bir çocuğun kent merkezindeki bir çocukla eşit imkanlardan yararlanmasını önemsediklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:
“Bu sporcularımız kırsal mahallelerden yani eski statüsüyle köylerden bizlere katılacak. Bunun anlamı şu, modern toplumlar, demokrasiler, insan haklarını, hukuk devletini önceleyen toplumlar, vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sağlar. Eğitimde fırsat eşitliği. Bizim dershanelerimiz var biliyorsunuz. Bedel ödemeden 4 binin üzerinde öğrenci geçen yıl üniversitelere hazırlandı. Belki ailelerine bu yükü verselerdi ortalama 15 bin TL her bir aileye yük olacaktı ama bunları biz üstlendik. Toplumun bu tip ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Fırsat eşitliği dediğimiz bu. Yani varsıl bir ailenin çocuğu da o eğitim kurumuna gitsin ama yoksul bir ailenin çocuğu da devletin katkılarıyla o eğitim kurumuna gidebilsin. Kır Çiçekleri Projesi de böyle bir şey. Şimdi kırsal mahallede, köyde yaşadığınızı düşünün. Belki o yörede bir okulda öğretim alma durumunda kalıyorsunuz, basketbolda çok kabiliyetlisiniz, son derece de arzulusunuz, isteklisiniz ama sporu yapamıyorsunuz. İşte ona bir fırsat sağlama, bizim amacımız bu.”

“Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”
Başkan Seçer, amatör spor kulüplerine bu yıl ekim ayında nakdi yardım yapacaklarını belirterek, “Mersin’de spor kulübümüzü belediye olarak gözetiyoruz, destekliyoruz, başarınız için ya da burada uygun koşullarda mücadele etme, spor yapma imkanı sağlamanız için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bunu yaparken kentin diğer amatör spor kulüplerine de yardımcı olamaya, imkanlarımız ölçüsünde gayret ediyoruz. Önümüzdeki ay da bütün amatör spor kulüplerimize nakdi yardım yapacağız. Geçen yıl malzeme yardımı yapmıştık. Bu yıl da nakdi yardım yapmayı düşünüyoruz. Ekim ayının başında da bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız. Yine başarılı sporcularımıza her yıl verdiğimiz başarı ödüllerini de ekim ayı başında gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sporcular, Başkan Seçer’e 33 numaralı formayı hediye etti
Başkan Seçer, “Önemli olan hayatın her alanında yaptığınız işten keyif alabilmeniz” diyerek, her zaman sporcuların yanlarında olacağını ve desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.
Kadın Basketbol Takımı adına takım kaptanı Cansu Yetiş, Başkan Seçer’e “33” numaralı forma takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avokado hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Avokado hırsızları suçüstü yakalandı
Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Köpek yavru kediyi emzirip, ona annelik yapıyor Fransız French Buldog cinsi köpek, yavru kediyi ağzıyla taşıyarak yattığı yere götürüp sahipleniyor
YEREL HABERLER Köpek yavru kediyi emzirip, ona annelik ...
Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor
Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi
YEREL HABERLER Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla ...
Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi Mersin'de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına girdi
YEREL HABERLER Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına ...
Yenişehir Belediyesinden sağlıkçılara konaklama desteği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden sağlıkçılara konaklama ...
Başkan Gültak, Üçocak Mahallesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Üçocak Mahallesindeki çalışmaları ...
Başkan Tarhan'dan çalışanlara masa tenisi jesti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan'dan çalışanlara masa tenisi jesti
Trafik polislerinden korana virüs denetimi
YEREL HABERLER Trafik polislerinden korana virüs denetimi
Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri ...
Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan'ı ziyaret ...
Mersin'de kamu kurumlarındaki mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Mersin'de kamu kurumlarındaki mesai saatleri değişti
Temsili gelin ve damat ile 'düğünler tedbirli başlasın' talebi
YEREL HABERLER Temsili gelin ve damat ile 'düğünler tedbirli ...
DEAŞ´ın sözde 'savaşçı'ları, Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ´ın sözde 'savaşçı'ları, Mersin'de yakalandı
Düğün saloncuları ve organizasyonculardan temsili gelin-damatlı eylem Kısıtlama değil daha fazla tedbir getirilmesini isteyen düğün saloncuları ve organizasyoncular, sektörün zor bir dönemden geçtiğini ve yetkililerin bu konuda yardım etmesini istedi
YEREL HABERLER Düğün saloncuları ve organizasyonculardan temsili ...
Vali Su, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı Mersin Valisi Ali İhsan, il protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip, toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katıldı, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı
YEREL HABERLER Vali Su, maske, mesafe ve hijyen konusunda ...
Yenişehir'de pedallar sıfır emisyon için çevrildi
YEREL HABERLER Yenişehir'de pedallar sıfır emisyon için çevrildi
Mersin'de jandarma koronavirüs denetimlerinde 3 milyon 858 bin lira ceza kesti
YEREL HABERLER Mersin'de jandarma koronavirüs denetimlerinde 3 ...
Erdemli Belediyesi, asfaltı kendi tesislerinde üretiyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, asfaltı kendi tesislerinde ...
DEAŞ'ın sözde 2 savaşçısı Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde 2 savaşçısı Mersin'de yakalandı
Geri dönüşüm atölyesinde üretilen ürünler dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm atölyesinde üretilen ürünler dikkat ...
Opr. Dr. Erkal: “Dünyada 800 milyon insan obez”
YEREL HABERLER Opr. Dr. Erkal: “Dünyada 800 milyon insan obez”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X