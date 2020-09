Başkan Seçer, nergis soğanı dağıtımına Darısekisi’nden başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi’ başlattı. Projeyle 104 üreticiye toplam 200 bin nergis soğanı dağıtılacak Başkan Seçer, Darısekisi Mahallesinde düzenlenen törenle Toroslar ilçesinin 4 kırsal mahallesinden 63 üreticiye ilk soğanları teslim etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Nergis Soğanı Dağıtım Projesini, merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesinde başlattı. Bu yıl 104 üreticiye dağıtılacak 200 bin nergis soğanının ilk etapta 115 bin 350 adedi, düzenlenen törenle Toroslar’ın 4 kırsal mahallesindeki 63 üreticiye ulaştırıldı. Başkan Seçer, proje kapsamında ilk yıl için gelir beklentisinin 180 bin lira olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üreticiye can suyu olan tarımsal alandaki desteklerini Nergis Soğanı Dağıtım Projesi ile sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında 104 üreticiye ulaştırılacak 200 bin nergis soğanının ilk etap dağıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in katılımıyla Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesinde başladı.



“Çok güzel işler yapacaklarına canı gönülden inanıyorum”

Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından üretim alanına dönüştürülecek Darısekisi Mahallesinin eski köy okulu bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dağıtımın Darısekisi’nde gerçekleşmesinin, kadınların üretime dahil olması noktasında ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesinin katkısı, Mersinden Kadın Kooperatifinin emeği ve muhtarların çabasıyla Darısekisi’nin örnek bir köy hüviyetine kavuşacağını belirten Seçer, bu noktada bölgenin doğal yapısı ve kadın emeğiyle ortaya çıkacak üretimlerin bölgeye örnek olacağını vurguladı.

Üretim olmazsa yaşamın da olmayacağını kaydeden Seçer, Darısekisi Mahallesindeki okulu Mersinden Kadın Kooperatifinin bir üretim alanına dönüştüreceğini ve kadınların buralarda yeni şeyler öğreneceğini söyledi. Mersin Valiliğinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar birçok kurumun bu noktada katkı sunduğunu ifade eden Seçer, “Okul tahsis edildi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin bizlerin de naçizane desteği ile köylü kadınlarımızla beraber burada çok güzel işler yapacaklarına canı gönülden inanıyorum” dedi.



“Mümkün olduğunca pozitif ayrımcılık yapıyorum”

Kadınların her alanda aktif rol almasını çok önemsediklerini dile getiren Seçer, göreve ilk geldiğinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadın sayısının yüzde 1718 civarında olduğunu, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak bu oranı yüzde 23’e çıkardıklarını söyledi. Başkan Seçer, kadınlara verdikleri önemin başlangıç noktasının da Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurmak olduğunu anlattı.

Halen Büyükşehir Belediyesindeki daire başkanlarının 9’unun kadınlardan oluştuğunu belirten Seçer, “Makine İkmal’de bir kadın daire başkanımız var. Yani arabaların tamiratını, sevk ve idaresini yapan birimin başkanı kadın. Parkları, bahçeleri güzelleştiren kadın. Onlar sahada çalışıyor. Hukuk işlerinde kadın, yazı işlerinde kadın, her alanda kadınlar var. Her meslek alanında etkili, yetkili kadınlarımız var. Ben mümkün olduğunca pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bu anayasada bir hükümdür, kadınlara pozitif ayrımcılık ama biz istiyoruz ki, bırakın anayasayı, yasayı, olması gereken bu ve bunları da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



“Kadınlarımızın yararına her türlü projeye destek olmaya hazırız”

Kadınların hayatın her alanında aktif rol almasına yönelik birçok etkinliğin altına imza atmanın gurunu yaşadıklarını da belirten Seçer, “Bu bir kooperatiftir, bu kendi çalışmalarımızdır, bir başka sivil toplum örgütünün çalışmalarıdır. Kadınlarımızın olduğu her yerde, topluma dönük, toplumun faydasına, kadınlarımızın yararına, onların hayatını kolaylaştıracak her türlü projeye destek olmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Bundan hiç imtina etmeyiz” ifadelerini kullandı.



“Daha fazla üretim, daha fazla köylere rağbet olsun”

Başkan Seçer, önemli bir üretim alanı olan kırsal mahallelerin sosyal alanları güçlü bölgelere de dönüştürülmesi gerektiğini kaydederek, “Daha fazla üretim, daha fazla köylere rağbet olsun. İnsanlar doğduğu yerde doysun istiyoruz. Merkeze, şehre göç olmasın. Orada kalsın, orada üretsin. Ama sadece orada üretmekle kalmasın orada da yaşamını cazip hale getirelim. Bir sosyal alan olsun. Kadınların bir araya gelebileceği bir alan olsun. Çocukların oynayabileceği oyun parkları olsun. Köy dediğinizi böyle hayal edin” dedi.



“Toplam 63 üreticimiz bundan faydalanacak”

Tarımsal üretime verdikleri desteklerden birisinin de nergis soğanı dağıtımı olduğunu söyleyen Seçer, bu dağıtımları yüzde 90 hibeyle gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yüzde 10’luk üretici katkısına yer vermelerinin sebebini açıklayan Seçer, daha öncesinde bedava verilen fidelerin çürümeye terk edildiği yönünde kendisine bilgiler aktarıldığını söyledi. Seçer, “100 liranın 90'ını veren belediye 10 lirasını veremez mi diye aklınıza gelebilir. Değeri olsun. Cebinizden para çıkıyor. Sahiplenin istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Seçer, nergis soğanının kıraç araziler için iyi bir üretim kalemi olduğuna da dikkat çekti. Seçer, “Nergis Soğanı Dağıtım Projesi” kapsamında bu yıl Toroslar ve Tarsuslu üreticilere toplam 200 bin nergis soğanı dağıtacaklarını kaydetti. İlk yılki üretimde 180 bin lira gelir beklentisi olduğunu belirten Seçer, “İkinci yıl bu iki katına, üçüncü yıl dört katına çıkıyor. Burada toplam 63 üreticimiz bundan faydalanacak. Tarsus'ta da 41 üreticimize 85 bin soğan dağıtacağız. Burada Darısekisi, Çelebili, Kızılkaya ve Kerimler bundan yararlanacak. İnşallah çok daha geniş bir bölgeye nergis soğanı ya da farklı bitkiler, aromatik bitkiler, tıbbi bitkiler, çok farklı yeni üretim çalışmalarını hep beraber yaparız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Seçer, “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” kapsamında 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini, 60 ailedeki muhatap oldukları 27 kişinin kadınlardan oluştuğunu dile getirdi. Sürdürülebilir ve sonuç alınabilecek destekler sağladıklarını söyleyen Seçer, Tarsus’ta incir üreticilerine 12 bin 500 incir fidanı dağıttıklarını belirtti. Ayrıca bu yıl dağıttıkları 100 bin lavanta fidesini gelecek yıl 250 bine çıkartacaklarını anlatan Seçer, fide ve fidanları yöresel olarak bölgelere göre dağıttıklarını belirtti. Seçer, Toroslar ilçesinde 2021 yılı içerisinde yüzde 50 hibeyle kivi fidanı dağıtacaklarını da söyledi. Tarlaların suyla buluşmasının önemli olduğunu da kaydeden Başkan Seçer, bu sene dağıtılan 60 kilometre sulama borusunu gelecek yıl 100 kilometreye çıkartacaklarını ifade etti.



“Toplandığımız bu yerin bizim için çok önemi var”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de yaptığı konuşmada, Darısekisi Mahallesiyle bir dizi temas kurduklarını ve mahalledeki eski bir köy okulunun kadınların üretim çalışmaları için değerlendirileceğini belirtti. Seçer, “Bu bölgemizde bir yöre kültürü var. Burada bu kültürün yaygınlaşması, nesilden nesle aktarılmasına çok önem veriyoruz. Yöre kültürünün gerek kültürel anlamda gerek ekonomik anlamda insanlara katacağı çok şey olacağını biliyoruz. Bu alanda toplanmamızın sebebi, çok kıymetli bir çalışma yapılmış. Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, nergis soğanı dağıtımı yapıyorlar. Ama toplandığımız bu yerin ayrıca bizim için çok önemi var. Burası Darısekisi’ne bağlı muhtarlığımıza ve bizim kooperatif olarak kullanmamıza tahsis edilmiş bir köy okulumuz” dedi.



“Çok yakın bir sürede faaliyete geçecek”

Meral Seçer, bölgedeki kadınların istek ve azimlerinin projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini tetiklediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Darısekisi’nde yapmak istediğimiz proje, bu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesini sağlamak veya gelişmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla Mersin Büyükşehir Belediyemizin tam desteği ile bu alanın sosyal, kültürel, ekonomik alanda bölgeye katkı verecek eğitim ve üretim atölyelerine dönüştürülmesine karar verildi. Uzun süredir çalışıyoruz. Sizler de bu projede neler olacak diye merak ediyorsunuzdur. Bugün bir noktada startını veriyoruz çünkü buranın tüm projelerini yaptık, hazırlandı. Yapımını Mersin Büyükşehir Belediyesi üstlendi ve çok yakın bir sürede faaliyete geçecek. Bu alanda çalışmalarda kadınlarımızla birlikte pek çok görüşmeler yaptık.”

Darısekisi’nde yapılacak çalışmaların bölgenin tanıtımına da katkı sunacağını vurgulayan Meral Seçer, “Burada proje yapılabilir, kooperatif olarak destek veririz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile destek verir ama bu projeyi yöre olarak sahiplenirseniz en kısa zamanda bu bölgenin tanınırlığını, üretilen ürünlerin de ülkemizde, hatta yurt dışında bile tanınırlığını sağlayabiliriz” diye konuştu.

