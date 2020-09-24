Gaspçıyı, şapkası yakalattı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, yardım istediği H.A.'nın (63) para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbedip, kaçan yabancı uyruklu A.R. (20), güvenlik kamerası kayıtlarından polisin şapkasını teşhis etmesiyle yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fesih Kayabalı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A.'nın yanına gelen yabancı uyruklu A.R., parasının olmadığı yalanını söyleyerek, yardım istedi. A.R., daha sonra H.A.'nın para vermek için cebinden çıkardığı cüzdanını gasbederek, kaçtı. H.A. ise hemen karakola giderek, şikayetçi oldu.

300'DEN FAZLA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca olay yeri ve çevresindeki 300'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kaçış yönünü kameralardan takip eden ekipler, A.R.'nin en son olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi 5116 Sokak'ta kaybolduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırmalarını sokağa yoğunlaştıran ekipler, A.R.'nin apartmana girdiğini tespit etti. Binaya girip çıkanları fiziki olarak takip eden ekipler, A.R.'yi şapkasından teşhis ederek, yakalayıp, gözaltına aldı. A.R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2020-09-24 13:34:30



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