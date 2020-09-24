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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Mersin'de başladı

İHA

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Mersin'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" bugün yapılan açılış töreniyle Mersin'de başladı.
Her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa’da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Türkiye'de de 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu yıl "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganı ile kutlanan "Avrupa Spor Haftası" açılış töreni Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, şube müdürleri, ilçe müdürleri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak Nevin yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye'de sağlıklı spor yapma farkındalığını arttırmak gerektiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayelerinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Gençlik Spor İl Müdürlükleri işbirliğinde her yıl Avrupa'da farklı etkinliklerle, farkındalık oluşturmak, topluma mesaj vermek için düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanıyor. İnsanların sağlıklı birer birey olmaları için hareket etmeyi bir hayat tarzı olarak benimsemeleri gerekiyor. Hareketsizlik, obezite, kalp, şeker, tansiyon, kanser gibi hastalıkları ortaya çıkaran büyük bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde teknolojinin sağladığı olanaklar, bir çok eylemi yerimizden kalkmadan, elimizdeki telefonla yada bilgisayarla yapmak, hareketsiz kalmamıza sebep oluyor. Hayatımızda hareket etmemizi kısıtlayan koşulların spor yaparak ortadan kaldırmamız gerekiyor.
Tüm dünyayı esir alan korona virüs pandemi döneminde İl müdürlüğü olarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza evlerinde spor yaptırma imkanı sunarak hareketsiz kalmamaları için elimizden geleni yaptık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Spor Haftası kapsamında ilimizde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaparak insanlara spor yapma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz. Sporun, kardeşliğin, barışın ve sevginin evrensel dili olmasının yanı sıra sağlık açısından çok önemli bir araç olduğuna inanıyorum" dedi.
Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak etkinlikler yapacaklarını kaydeden Demir, "Düzenli beslenme, kaliteli uyku ve hareket etmek ise bağışıklı sistemini güçlü tutmalıyız. Sağlığımızdan daha önemli bir şey olmadığını yaşadıkça fark ediyoruz. Özellikle salgın döneminde spor yapmanın ve hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Sporu yaygınlaştırmak, yürümeyi teşvik etmek zorundayız. Sporu tabana yayma noktasında yapılacak ne varsa yapmak zorundayız. Özellikle gençlerimizi ve ailenin temeli kadınlarımızı spora teşvik etmeliyiz. Sporun yaşam şekli haline getirilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizerek "Avrupa Spor Haftasını" kutluyor, sağlıklı yaşam için 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından hafta boyunca Covid19 kurallarına uygun bir şekilde hokey, bocce ve paravoley müsabakaları yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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