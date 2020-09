Mezitli’de dayanışma ekonomisi hayat buldu Oluşturulan ‘Dostluk Zeytinliği’nde ilk zeytin hasadı yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle İçel Soroptimist Kulübü ve Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından oluşturulan ‘Dostluk Zeytinliği’nde ilk zeytin hasadı yapıldı.

2017 yılında Merkez Mahallesi’ndeki Zeytinli Caddesi’nde adına yakışır bir şekilde oluşturulan ve 207 ağacın olduğu zeytinlikte, hasat erken saatlerde başladı. Şarkılar söylenerek, şenlik havasında toplanan zeytinler, İçel ve Mezitli Soroptimist Kulübü ile Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi arasında gerçekleşen iş birliği protokolü kapsamında kooperatif üyelerine teslim edildi. Soroptimist kız kardeşlerin yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri de ürünlerin toplanmasına yardımcı oldu. Toplanan zeytinler daha sonra fabrikada zeytin yağı haline getirildi. Önümüzdeki süreçte kooperatif üyeleri zeytinlikte bulunan ağaçların arasında enginar üretimine de başlayacak. Öte yandan dayanışma ekonomisini güçlendirmek adına zeytinlikten elde edilen zeytin yağı Down Kafe’ye satılacak.



"Mezitli'de kocaman bir aile olduk"

Mezitli’de katılımcılığı işler hale getirdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Maalesef Mersin’de Portakal Mahallemiz var ama portakal yok. Limonluk Mahallemiz var ama limon yok. Zeytinlibahçe Caddemiz var ama zeytin yok. Burası da Mezitli’nin Zeytinli Caddesi ama zeytin yoktu. Hiç olmazsa gelecekte çocuklarımıza aktarabilmek için belediyemize ait bu alanı zeytinlik yapalım dedik. Katılımcılığı işler hale getirerek, Mezitli’de kocaman bir aile olduk. Zeytinliğin olduğu yer belediyemize aitti. İçel ve Mezitli Soroptimist kulüplerinin koca yürekli kadınları gönüllü olarak bu alana fidan diktiler. Dikmekle kalmadılar; bakımını yaptılar ve hasadını gerçekleştiriyorlar. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi sonradan sürece dahil oldu. Elde edilen zeytin ve zeytin yağının pazarlaması konusunda devreye girecekler. Kooperatifimiz, üretim yaptığı gibi pazarlama konusunda da deneyimliler. Ürünlerden elde edilen gelir ise sosyal dönüşüm olarak dar gelirli kadınlarımıza, öğrencilere destek olacak. Bu tür çalışmalarımızı çoğaltmak gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



"Zeytinliğimiz ikinci bir üretime dönüşecek"

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ise "Bazen yaşadıklarımız umutlarımızı azaltıyor. Savaşlar var, yoksulluk var, pandemi var, kadın cinayetleri ve şiddet var. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde bir anda bir şey oluyor ve tekrar umudumuz canlanıyor. İşte bugün İçel ve Mezitli Soroptimist Kulüpleri'nin büyük emeklerle kurduğu güzel bir zeytinlikteyiz. Bu güzel ağaçları yetiştirmişler, ürün alacak hale getirmişler. Dediler ki; yetiştirmesi bizden zeytinlerin ürünlerini toplayıp değerlendirmekte kadınlarımızın güçlenmesi için çabalayan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi’nin olsun. Bugün kooperatifimiz bu güzel ürünleri toplayacak ve Down Kafemiz bu ürünleri zeytin yağına dönüştürdükten sonra bizden satın alacak. İşte şimdi bu koşullar altında nasıl umutlarımız tazelenmez. Dostluk adına dayanışma adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Daha sonrada bu güzel zeytinlikte enginarlarımızı ekeceğiz. Zeytinliğimiz ikinci bir üretime dönüşecek. Ne mutlu ki Mezitlideyiz, ne mutlu ki beraberiz” şeklinde konuştu.



"Zeytin barış, dostluk, berekettir"

Doğaya ve kadına destek olmak amacıyla iş birliği protokol imzaladıklarını ifade eden Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz da “2017 yılında Mezitli ve İçel Soroptimist kulüplerimizin iş birliği ile Soroptimist Dostluk Zeytinliği’ni kurduk. Mezitli Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu alan üzerinde 3 yıl içerisinde yetişen zeytinliğimizden bu sene ilk ürünlerimizin hasadını yapmaya geldik. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ile yapmış olduğumuz iş protokolü çerçevesinde bu ağaçların altına doğaya ve ağaçlara zarar vermeyecek şekilde enginarlarını ekecekler. Doğaya ve kadına destek olmak amaçlı yapılan bu iş birliğiyle elde edilen gelirlerinden üretici kadınlara gübre ve fide desteğinde bulunacaklar. Mezitli Belediyesi’ne, bu iş birliğine destek olan Soroptimist kız kardeşlerime ve Mezitli Üretici Kadın Kooperatifine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mezitli Soroptimist Kulübü kurucularından Sembol Tarhan ise "Zeytinlerimizi bereketli olsun diye dua ederek, topluyoruz. Kadınlarımıza ekonomik olarak katkı sağlasın istiyoruz. Zeytin barış, zeytin dostluk, zeytin berekettir. 3 yılda yetiştirdiğimiz fidanlarımızdan bu ürünleri aldığımız için mutluyuz, gururluyuz” şeklinde konuştu.

Soroptimistlerin ana hedeflerinden birisinin kadınların ekonomisine destek olduğunu dile getiren İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Ganime Turan, “Bugün burada çok anlamlı bir proje için bulunmaktayız. 3 yıl önce Mezitli Belediyesi, İçel ve Mezitli Soroptimist Kulüpleri ile birlikte ekmiş olduğumuz bu zeytinliği çok anlamlı bir proje olarak görüyoruz. Soroptimistlerin ana hedeflerinden birisi kadınları ekonomik anlamda güçlendirmeleridir. Bu projemizle bunu gösterdik. Şu an da zeytin hasadı yapıyoruz. 3 yıl önce ektiğimiz zeytinlerimiz büyüdü. Elde edilen ürünleri Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi değerlendirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.