Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100

DHA

Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-TÜRKİYE´de mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi ile mücadelede etkin faaliyet gösteren Mersin Üniversitesi COVID-19 Laboratuvarı´nın başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. Laboratuvar, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer aldı.
13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren COVID-19 Moleküler Laboratuvarı, hastalığın tanı, tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üniversitenin imkânları kullanılarak hayata geçirildi.
Kurulduğu günden bu yana laboratuvar Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen ve COVID-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının katıldığı ISO/IEC 17043: 2010 standartlarında hizmet veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol Programı'na dahil oldu. Laboratuvarda, bu kapsamda MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Moleküler Laboratuvarı'nın, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.
'14 BİN ÖRNEK ÇALIŞTIK'
Günde yaklaşık 500 test yapan Covid-19 Laboratuvar sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan, değerlendirmenin ardından negatiflere negatif, pozitiflere pozitif diyen 2 laboratuvardan biri olduklarını belirterek, "Üniversitemiz adına, ülkemiz adına böyle bir sonuç elde etmek çok mutlu etti bizi. Umarım çalışmalarımız bundan sonra da kesin sonuçlarla devam eder. Başladığımız günden beri yaklaşık 14 bin örnek çalıştık. Son aylarda test sayımız arttı. Önceleri test kapasitemiz çok düşüktü ama haziran ayının sonundan itibaren örnek sayılarımız artınca test kapasitemizi artırdık. Bu yapılan dış kalite kontrol çalışmalarına bakarsak Mersin Üniversitesi covid laboratuvarı, yüzde 100 sonuç veren iki laboratuvardan biri olarak tayin edilmiş. Tüm ekibime ve bize desteklerinden dolayı yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde herkes pandemiye karşı özveriyle çalıştı. Doğru sonuçlar vermeye çalışıyoruz" dedi. 
'YÜZDE 100 ORANINDA DOĞRU CEVAPLANDIRDIK'
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Tezcan Ülger de laboratuvara gelen testlerin karışık olduğunu ifade ederek, "Bize gelen testler arasında yüksek oranda virüs içeren örnekler de düşük oranda virüs içeren örnekler de vardı. Bize gönderdikleri örnekleri yüzde yüz oranında doğru cevaplandırdık. Bu durum içimizi rahatlatıyor. Yüksek virüs içeren örnekleri zaten pozitif olarak bulacaktık ama önemli olan düşük virüs yüklü olanları bulabilmekti. Bunu kaçırmadan bulabilmek Covid-19 laboratuvarı olarak çok önemliydi. Burada çalışma arkadaşlarımızın katkısı çok önemliydi" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-09-25 07:32:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli’de dayanışma ekonomisi hayat buldu Oluşturulan ‘Dostluk Zeytinliği’nde ilk zeytin hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de dayanışma ekonomisi hayat ...
Gaspçıyı, şapkası yakalattı (2)
YEREL HABERLER Gaspçıyı, şapkası yakalattı (2)
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Mersin'de başladı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Mersin'de başladı
Akdeniz ilçesinde pet shoplar denetlendi
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde pet shoplar denetlendi
Toroslar Belediyesi, doğa yürüyüşü düzenliyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, doğa yürüyüşü düzenliyor
80 yaşındaki Emiş teyzenin su hasreti sona erdi
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Emiş teyzenin su hasreti sona erdi
Vali Su, Tarsus'ta vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Su, Tarsus'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Toroslar'da belediye personeli üniformaları TORTEK'te üretiliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da belediye personeli üniformaları TORTEK'te ...
Gaspçıyı, şapkası yakalattı
YEREL HABERLER Gaspçıyı, şapkası yakalattı
Tarsus’ta asfaltlama çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta asfaltlama çalışmalarına hız verildi
Yemek parası istediği yaşlı adamın cüzdanını çaldı Mersin’de yemek parası istediği yaşlı bir adamın cüzdanını kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı Kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen şahıs, şapkasından tespit edildi
YEREL HABERLER Yemek parası istediği yaşlı adamın cüzdanını ...
Başkan Seçer, nergis soğanı dağıtımına Darısekisi’nden başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi’ başlattı. Projeyle 104 üreticiye toplam 200 bin nergis soğanı dağıtılacak Başkan Seçer, Darısekisi Mahallesinde düzenlenen törenle Toroslar ilçesinin 4 kırsal mahallesinden 63 üreticiye ilk soğanları teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Seçer, nergis soğanı dağıtımına ...
Erdemli Belediyesi, Şehit Hacı Ömer Serin İlkokulunun ek binasını tamamladı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, Şehit Hacı Ömer Serin İlkokulunun ...
Nükleer buzkıran Arktika, Murmansk’a doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Nükleer buzkıran Arktika, Murmansk’a doğru yola çıktı
Mersin Aksıfat Barajında gövde dolgusu tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin Aksıfat Barajında gövde dolgusu tamamlandı
Mersin'de 7 bin liralık avokado hırsızlığına suçüstü
YEREL HABERLER Mersin'de 7 bin liralık avokado hırsızlığına suçüstü
Avrupa Hareketlilik Haftası Mersin’de dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası Mersin’de dolu dolu geçti
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu Seçer: “Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın ...
Avokado hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Avokado hırsızları suçüstü yakalandı
Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Köpek yavru kediyi emzirip, ona annelik yapıyor Fransız French Buldog cinsi köpek, yavru kediyi ağzıyla taşıyarak yattığı yere götürüp sahipleniyor
YEREL HABERLER Köpek yavru kediyi emzirip, ona annelik ...
Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor
Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi
YEREL HABERLER Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X