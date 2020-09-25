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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arının soktuğu şahıs hastanelik oldu

İHA

Arının soktuğu şahıs hastanelik oldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan Erkan Şimşek (42), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi’ndeki bir kebapçıda çalışan Erkan Şimşek, aldığı siparişi yerine teslim edip motosikletiyle işyerine dönerken boynunda bir acı hissetti. Dükkana döndüğünde, iş yeri sahibinin yaptığı kontrollerde boynundan arı tarafından sokulduğu belirlenen ve arının iğnesi vücudundan çıkarılan Şimşek, bir süre sonra fenalık geçirerek bayıldı.
Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Şimşek, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

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