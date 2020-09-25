Arının soktuğu şahıs hastanelik oldu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan Erkan Şimşek (42), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi’ndeki bir kebapçıda çalışan Erkan Şimşek, aldığı siparişi yerine teslim edip motosikletiyle işyerine dönerken boynunda bir acı hissetti. Dükkana döndüğünde, iş yeri sahibinin yaptığı kontrollerde boynundan arı tarafından sokulduğu belirlenen ve arının iğnesi vücudundan çıkarılan Şimşek, bir süre sonra fenalık geçirerek bayıldı.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Şimşek, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

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